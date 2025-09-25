FCSB joacă cu Go Ahead Eagles pe un stadion construit în 1920, cu numai 10.000 de locuri. Cum sunt așteptați suporterii în Deventer

3 minute de citit Publicat la 15:14 25 Sep 2025 Modificat la 15:22 25 Sep 2025

FCSB joacă cu Go Ahead Eagles pe un stadion construit în 1920 FOTO: Facebook FCSB/ ga-eagles.nl

Meciul dintre FCSB și Go Ahead Eagles din prima etapă a UEFA Europa League 2025/2026 promite să fie un eveniment de neratat pentru fanii fotbalului românesc. Programat pe 25 septembrie 2025, la ora 19:45, ora României, pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, Țările de Jos, acest duel aduce față în față campioana României cu o echipă olandeză ambițioasă, calificată istoric în cupele europene prin câștigarea Cupei KNVB.

FCSB joacă cu Go Ahead Eagles pe un stadion de peste 100 de ani

Stadionul gazdă, construit în 1920, cu o capacitate modestă de doar 10.000 de locuri, oferă un cadru unic, unde atmosfera creată de suporteri poate decide soarta partidei.

De Adelaarshorst, supranumit „Cuibul Vulturilor”, este un simbol al istoriei fotbalului olandez. Inaugurat în 1920, după ce Go Ahead Eagles (fondată în 1902 sub numele Be Quick) a câștigat primul său titlu național în 1917, arena a fost proiectată inițial pentru a găzdui pasiunea locală din Deventer, un oraș cu peste 1.000 de ani de istorie.

Capacitatea sa maximă a atins 24.000 de spectatori în anii '60, dar renovările recente, inclusiv cele din 2015, au redus-o la aproximativ 10.400 de locuri acoperite, păstrând un farmec englezesc cu tribune metalice și o arhitectură tradițională.

Astăzi, acest stadion intim devine casa unei nopți europene magice, unde zgomotul suporterilor va răsuna ca un ecou al gloriilor trecute. Recordul de asistență, 25.000 de fani la un meci cu Celtic în 1965, arată potențialul său de a genera pasiune explozivă, chiar și cu doar 10.000 de bilete disponibile.

Drumul FCSB către Europa League

Pentru FCSB, deplasarea la Deventer reprezintă o provocare tactică și emoțională. Campioana României din 2025 intră în competiție după o calificare dramatică în Europa League, eliminând echipe ca Drita și Aberdeen, dar cu un start șovăielnic în SuperLiga, unde a adunat doar 7 puncte din 10 meciuri.

Totuși, în cupele europene, FCSB impresionează: invincibilă în ultimele 18 meciuri (10 victorii, 3 remize), cu doar o înfrângere în ultimele 6 deplasări. Jucători cheie precum Denis Alibec sau David Miculescu vor fi esențiali pe un teren unde spațiile limitate favorizează fotbalul rapid. Antrenorul echipei speră la un handicap zero, profitând de forma ofensivă: FCSB a marcat în medie aproape 3 goluri pe meci în ultimele confruntări europene.

Go Ahead Eagles, prima apariție în faza grupelor europene

Go Ahead Eagles, la prima sa apariție în faza grupelor europene (a șaptea partidă europeană din toate timpurile), vine cu moral ridicat după două victorii consecutive în Eredivisie, cu defensive solide.

Clasată pe locul 7 sezonul trecut, echipa din Deventer, antrenată de Melvin Boel, se bazează pe atacantul Victor Kaj Edvardsen pentru a exploata vulnerabilitățile defensive ale FCSB, care a primit 18 goluri în campionat.

Experții prevăd un meci echilibrat, posibil un egal, cu ambele echipe marcând, dat fiind trendul de over 2.5 goluri în ultimele 6 meciuri europene ale FCSB.

Ce înseamnă acest meci pentru suporteri

Orașul Deventer, cu centrul său istoric, cafenele cochete și râul IJssel, întâmpină călduros fanii FCSB, promițând o experiență sigură și memorabilă. Autoritățile locale au organizat un punct de întâlnire dedicat suporterilor oaspeți, unde se pot schimba biletele și se pot face poze înainte de meci.

Parcarea gratuită și securizată este disponibilă la zona de agrement De Scheg (Piet van Donkplein 1), special pentru fanii FCSB, la doar câțiva kilometri de stadion. Suporterii locali, grupați în Kowet, pregătesc un marș la 17:15, cu fumigene și coregrafii, invitând la o atmosferă festivă, fără incidente.

Toate informațiile utile pentru suporterii români au fost publicate pe site-ul oficial al orașului, deventer.nl, pe o pagină cu mesajul: Bun venit suporterilor FCSB.

Deventer, unul dintre cele mai vechi orașe olandeze, oferă și opțiuni turistice: exploră centrul medieval, magazinele unice sau plimbări pe malul râului.

Fanii FCSB, cunoscuți pentru pasiunea lor, sunt așteptați să creeze un colț roșu-albastru în cele 10.000 de locuri, transformând De Adelaarshorst într-un adevărat „cuib” de emoții.

Postările de pe X subliniază entuziasmul olandezilor: „Europa League în Deventer, un vis devenit realitate!”.