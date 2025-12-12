O profesoară din Galați e acuzată că și-a amenințat elevii că le taie degetele cu briceagul. E cercetată penal și nu mai poate preda

O profesoară din Galaţi s-a ales cu dosar penal după ce şi-ar fi "amenințat" elevii, în glumă, că le taie degetele cu un briceag. Foto: Getty Images

O profesoară de la un liceu de prestigiu din Galaţi, care şi-ar fi "ameninţat" elevii că le taie degetele cu un briceag, s-a ales cu dosar penal şi cu suspendarea dreptului de a mai preda. Femeia spune că ar fi făcut o glumă şi le-a arătat copiilor un cuţit de tăiat fructe, pe care îl foloseşte în pauze, când mănâncă mere. Unul dintre elevi ar fi obţinut şi un document medial, în care s-ar preciza că a fost afectat emoţional de gestul dascălului.

Cei mai mulţi dintre profesori şi chiar elevi spun însă că totul a fost doar o glumă, dar situaţia a ajuns în atenţia autorităților. Peste 100 de elevi au scris petiţii de susţinere a cadrului didactic, pe care apoi le vor susţine în faţa Instanţei.

"Am luat totul ca pe o glumă. Consider că a fost o răzbunare a colegului meu", a afirmat unul dintre elevi.

"Noi o vrem pe doamna dirigintă înapoi. Nu mi se pare normal ca, dintr-o simplă glumă, să se ajungă aici", a spus un alt elev.

"Eu sunt coleg cu doamna de informatică de foarte mulţi ani. Este o doamnă cu foarte multă empatie, o doamnă iubită. Am lucrat cu dumneaei în multe comisii, nu este un om care să prezinte un pericol public", a afirmat un profesor de la acelaşi liceu.

Inspectoratul Şcolar nu va deschide nicio anchetă, iar cazul va rămâne în sarcina şcolii. Atât Parchetul, cât şi Poliţia au refuzat să dea declaraţii cu privire la acest caz.