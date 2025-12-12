Șeful celui mai greu examen din lume, comparat cu descifrarea scriptelor antice, și-a dat demisia. "Înnebunitor de confuz"

Puțin peste 3% dintre participanții la testul din acest an au obținut cea mai mare notă la secțiunea de engleză, comparativ cu 6% anul trecut. Foto: Profimedia Images

Secțiunea de engleză a examenului de admitere la facultate din Coreea de Sud, cunoscut drept Suneung, este cunoscută pentru dificultatea sa, unii studenți comparând-o cu descifrarea unui script antic, iar alții numind-o pur şi simplu "nebunească". Criticile de anul acesta la adresa testului au fost atat de critice, încât cel mai înalt oficial responsabil cu administrarea acestuia a demisionat pentru a-și asuma responsabilitatea pentru "haosul" provocat, scrie BBC News.

"Acceptăm cu sinceritate criticile conform cărora dificultatea întrebărilor a fost nepotrivită", a declarat șeful Suneung, Oh Seung-geol, adăugând că testul "a fost insuficient", în ciuda faptului că a trecut prin mai multe runde de editare.

Printre cele mai descurajante întrebări se numără una despre filosofia dreptului a lui Immanuel Kant și o alta care implică jargonul jocurilor de noroc.

Ultima etapă, în valoare de trei puncte, le cere elevilor să aleagă unde ar trebui să se încadreze o propoziție într-un anumit paragraf. Iată propoziția scrisă cu caractere aldine, urmată de paragraf:

Diferența constă în faptul că acțiunea din lumea jocului poate fi explorată doar prin spațiul corporal virtual al avatarului.

Un joc video are propriul său model de realitate, intern și separat de realitatea externă a jucătorului, de spațiul corporal al jucătorului și de spațiul corporal al avatarului.

Spațiul corporal al avatarului, acțiunile potențiale ale avatarului în lumea jocului, este singura modalitate prin care poate fi percepută realitatea realității externe a lumii jocului Ca și în lumea reală, percepția necesită acțiune Jucătorii își extind câmpul perceptiv în joc, cuprinzând acțiunile disponibile ale avatarului Bucla de feedback a percepției și acțiunii care îți permite să navighezi în lumea din jurul tău este acum cu un pas mai departe: în loc să percepi în principal prin interacțiunea propriului corp cu lumea externă, percepi lumea jocului prin interacțiunea avatarului Întregul sistem perceptiv a fost extins în lumea jocului

Răspunsul corect este 3.

Mulți au criticat modul în care a fost formulată întrebarea aceasta, dar și alte câteva. Un utilizator de pe Reddit a numit-o "o discuție elegantă și inteligentă", în timp ce altul a spus că este "o scriere oribilă care nu transmite bine un concept sau o idee".

Studenții au la dispoziție 70 de minute pentru a răspunde la 45 de întrebări. Puțin peste 3% dintre participanții la testul din acest an au obținut cea mai mare notă la secțiunea de engleză, comparativ cu 6% anul trecut.

"Mi-a luat mult timp să-mi dau seama de mai multe întrebări și înțelegerea textelor în sine a fost dificilă. Unele răspunsuri păreau similare între ele, așa că am fost nesigur până în ultimul moment", a spus Im Na-hye, elev în ultimul an la liceul Hanyeong.

Însă profesorul de limba engleză Jung Chae-kwan spune că este o denumire improprie să numim testul de engleză dificil.

"Textele nu sunt neapărat imposibile, dar sunt extrem de confuze. Este enervant, deoarece materialul devine inutil pentru educația propriu-zisă", spune profesorul Jung, care a lucrat anterior la instituția care administrează Suneung și care acum predă la Universitatea Națională Incheon.

"Profesorii ajung să folosească trucuri pentru a susține teste în loc să predea limba engleză. Nici măcar nu trebuie să citești textul integral ca să obții puncte dacă știi trucurile", a spus el.

Unii au subliniat că mai multe pasaje folosite în întrebări sunt extrase din cărți scoase din context, ceea ce le face greu de înțeles. Pasajul de mai sus, de exemplu, provine din Game Feel, un ghid de design de jocuri scris de Steve Swink.

Alții, însă, cred că dificultatea testului reflectă scopul său propus.

"Măsoară înțelegerea textului citit de către studenți și dacă aceștia pot gestiona nivelul de conținut pe care îl vor întâlni la universitate", spune Kim Soo-yeon, profesor de literatură engleză la Universitatea de Studii Străine Hankuk din Seul.

"Pasajele alese au un anumit grad de specializare, ceea ce permite testului să evalueze astfel de abilități de înțelegere", a declarat ea pentru The Korea Times.

Suneung-ul din Coreea de Sud, care are loc în fiecare noiembrie, este un maraton de opt ore de examene consecutive, care nu numai că dictează dacă oamenii vor putea merge la universitate, dar le poate afecta și perspectivele de angajare, veniturile și relațiile viitoare.

Elevii răspund la aproximativ 200 de întrebări din diverse materii, inclusiv coreeană, matematică, engleză, științe sociale și naturale, printre altele.

Mulți adolescenți își petrec întreaga viață pregătindu-se pentru aceste examene - unii dintre ei fiind trimiși la centre private de meditații cunoscute sub numele de "școli intensive" încă de la vârsta de patru ani.

Suneung este un eveniment monumental și pentru restul Coreei de Sud, deoarece blochează o mare parte a țării pentru o singură zi.

Sanţierele se opresc, avioanele sunt ținute la sol, iar antrenamentul militar este suspendat pentru a facilita un mediu optim de testare.

Doar patru dintre cei 12 șefi Suneung de la debutul examenului în 1993 și-au ispășit mandatele complete de trei ani. În timp ce majoritatea au demisionat din cauza erorilor din întrebările testului, Oh Seung-geol este primul care demisionează din cauza dificultății unui test.