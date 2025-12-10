Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure

Vladimir Putin și fosta gimnastă Alina Kabaeva ar avea împreună doi fii, de 10 și 6 ani FOTO: sportgymrus.ru și Profimedia Images

Fiii pe care Vladimir Putin îi ține în secret au fost dezvăluiți în câteva imagini recente, care îi arată antrenându-se pentru a deveni gimnaști, la fel ca mama lor.

Fotografii și filmări scoase clandestin din Rusia îi arată pe Ivan, de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, la un eveniment sportiv organizat Alina Kabaeva, fostă gimnastă olimpică, care ar fi partenera președintelui rus Vladimir Putin.

Băiatul despre care se spune că ar fi Ivan este intervievat și vorbește despre exerciții de gimnastică „cool” pe care le-a învățat de la campionii olimpici Alexei Nemov, Evghenia Kanaeva și Taghir Khaibulaev, într-un videoclip obținut și publicat de canalul online OSINT Bees.

Se pare că filmarea a fost realizată în luna ianuarie, după ce Kabaeva i-a adus pe sportivii celebri să țină un masterclass pentru fiii ei, la academia pe care o conduce și care îi poartă numele.

Putin își protejează extrem de atent presupuşii copii secreți și îi izolează de teamă că ar putea fi asasinați. Băieții și mama lor ar trăi o viață extrem de retrasă într-un complex fortificat dintr-o pădure din Valdai, la nord-vest de Moscova.

Băieții folosesc și numele Spiridonov ca nume de familie, potrivit sursei citate și documentelor de la competițiile de gimnastică verificate de New York Post.

„Informațiile despre Kabaeva și copiii ei sunt șterse din bazele de date ale statului, băieților li s-a dat un nume fictiv - Spiridonov, iar tot teritoriul din jurul locuinței familiei țarului din Valdai este strict păzit”, spun jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin.

Spiridonov este prenumele bunicului patern al lui Putin, Spiridon Putin, care a trăit între 1879 și 1965.

Canalul de pe Telegram anti-Kremlin VChK-OGPU a publicat în luna aprilie primele fotografii în care s-ar afla Ivan, care este descris drept „cel mai izolat băiat din Rusia”.

„Ivan este într-o echipă de gimnastică masculină... A participat la un mare spectacol, în cadrul unui festival organizat de mama sa”, se mai spune pe canalul Telegram.

Alte imagini îl arată și alături de echipa lui la evenimentul ALINA 2023.

Alte fotografii l-ar arăta pe Vlad Jr., blond, alături de echipa lui de arte marțiale și primind o medalie.

Putin și Kabaeva, 41 de ani, ar avea o legătură cel puțin din 2008, însă nu au recunoscut niciodată public presupusa relație în tot acest timp. O publicație rusă care a speculat pe acest subiect a fost închisă la scurt timp după ce a publicat informația, iar presei de stat îi este interzis să menționeze vreo legătură între cei doi.

Fotografiile cu băieții, acum distribuite pe internet, au apărut pentru prima dată în „Țarul însuși”, o carte scrisă de Badanin și Rubin.

Badanin a apărat decizia autorilor de a dezvălui numele și fotografiile copiilor lui Putin „pentru că el este președintele țării”.

„Totul la Putin este despre ipocrizie. Singurul lucru la el care nu s-a schimbat este ipocrizia sa sau, cum o numește FSB, povestea de acoperire”, a spus el la lansarea cărții, la începutul acestui an.

Putin, 73 de ani, are două fiice recunoscute oficial - Maria Voronțova, 40 de ani, și Katerina Tihonova, 39 de ani - cu prima sa soție, fosta stewardesă Aeroflot Liudmila Putin, de care a divorțat după aproape 30 de ani de căsnicie, în 2013.

Putin ar avea, de asemenea, și o fiică secretă, Elizaveta Rudnova, 22 de ani, născută Elizaveta Krivonoghih, care folosește pseudonimul Luiza Rosova.

Aceasta locuiește la Paris, unde săptămâna trecută a fost confrutată de un jurnalist ucrainean care i-a spus că Putin este responsabil pentru moartea fratelui său. „Ce legătură are asta cu mine?” a întrebat Rudnova. Reporterul i-a răspuns: „E tatăl tău. Măcar ai putea să-l suni și să-i spui: «Tată, oprește bombardarea Kievului»”.