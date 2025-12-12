Peste 50 de miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore. De ce marile companii tehnologice își dublează investițiile în India

Marile companii tehnologice își dublează investițiile de miliarde de dolari în India. FOTO: Getty Images

Marile companii tehnologice își dublează investițiile de miliarde de dolari în India, atrase de resursele pentru construirea de centre de date, de numărul de utilizatori digitali, precum și de oportunitățile de piață, scrie CNBC. În mai puțin de 24 de ore, Microsoft și Amazon au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari pentru infrastructura cloud și de inteligență artificială a Indiei, în timp ce Intel a anunțat luni intenția de a produce cipuri în țară.

Microsoft a anunţat marţi investiţii de 17,5 miliarde de dolari, iar Amazon a urmat miercuri cu un nou angajament de peste 35 de miliarde de dolari, pe lângă cei 40 de miliarde deja investiţi în India.

În paralel, Intel a dezvăluit planuri de a produce cipuri în India, dorind să profite de cererea tot mai mare pentru PC-uri şi de adoptarea accelerată a tehnologiilor AI.

India oferă o combinaţie unică de avantaje: un bazin uriaş de utilizatori digitali, un număr ridicat de specialişti IT, costuri mai mici pentru energie şi teren, precum şi spaţiu pentru construirea unor centre de date la scară mare. Toate acestea devin factori decisivi într-un moment în care Japonia, Singapore şi Australia ating limite de dezvoltare în acest sector.

Potrivit secretarului Ministerului Indian al Electronicii şi Tehnologiei Informaţiei, S. Krishnan, India nu mizează doar pe modele fundamentale de AI, ci mai ales pe avantajul aplicativ: capacitatea de a dezvolta, integra şi implementa soluţii AI la nivel enterprise. Faptul că India dispune de cea mai mare comunitate de proiecte pe GitHub (24% din totalul global) şi se clasează în top 4 în rankingurile de inovare AI consolidează această perspectivă.

Investiţiile gigantilor tehnologici reflectă această strategie. Microsoft va extinde masiv infrastructura de centre de date bogate în GPU-uri şi va integra AI în platformele naţionale ale Indiei, oferind companiei un avantaj major în competiţia pentru sarcini de lucru AI la scară.

Amazon se aliniază aceluiaşi trend, dublând practic angajamentele de investiţii în cloud şi AI.

În acelaşi timp, OpenAI, Google şi Perplexity şi-au orientat ofertele către India, lansând instrumente AI gratuite şi investiţii noi, inclusiv planul Google de 15 miliarde de dolari pentru un hub AI în sudul ţării.

Creşterea masivă a cererii pentru centre de date are la bază şi dinamica pieţei locale: expansiunea comerţului electronic, posibile cerinţe stricte privind stocarea datelor pe teritoriul naţional şi extinderea infrastructurii energetice regenerabile. Costurile reduse şi disponibilitatea terenurilor favorizează construcţia unor parcuri de centre de date pe care alte economii din regiune nu le mai pot susţine.

India devine astfel un punct central într-un val global de investiţii, unde dezvoltarea de aplicaţii AI, capacitatea de procesare şi cererea internă converg pentru a transforma ţara într-una dintre cele mai fierbinţi pieţe pentru cloud şi inteligenţă artificială.