Doi bărbați s-au apucat să facă o parcare în albia râului Argeşel, dar au fost „văzuți” din satelit. S-au trezit cu amenzi uriașe

1 minut de citit Publicat la 17:54 10 Dec 2025 Modificat la 17:54 10 Dec 2025

Parcare ilegală în albia râului Argeşel. Sursa foto: Facebook/ Garda de Mediu

Doi bărbaţi care au amenajat o parcare în albia râului Argeşel, în zona localităţii Valea Mare Pravăţ din judeţul Argeş, au primit amenzi în valoarea totală de 30.000 de lei, după ce activitatea lor a fost surprinsă în imagini din satelit.

Potrivit informaţiilor transmise miercuri de Garda Naţională de Mediu, lucrările ilegale au fost identificate prin noile sisteme de monitorizare satelitară.

„Doi localnici au încercat să amenajeze o parcare folosind deşeuri, pământ provenit din versant şi agregate minerale, afectând astfel zona de protecţie a cursului de apă. Echipa de control, utilizând echipamentele moderne achiziţionate prin PNRR, a constatat faptele şi a aplicat două sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 15.000 lei”, informează Garda Naţională de Mediu.

Comisarii au dispus, totodată, desfiinţarea lucrărilor şi readucerea terenului la starea iniţială.

„Astfel de lucrări pot genera inundaţii, alunecări de teren, poluarea solului şi a apei, afectând direct siguranţa comunităţilor şi ecosistemelor locale”, precizează Garda Naţională de Mediu, reamintind că lucrările neautorizate în albiile sau zonele de protecţie ale cursurilor de apă reprezintă fapte grave, cu impact semnificativ asupra mediului.

Pe lângă răspunderea contravenţională, legislaţia în vigoare prevede şi pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru astfel de intervenţii neautorizate.