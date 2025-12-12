Radu Marinescu, după scrisoarea magistraților solidari cu Beșu și Moroșanu: „Nu am primit nici o sesizare că ar exista persecuții”

Ministrul Justiției este și membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Foto: Agerpres

După ce peste 200 de magistrați au semnat o scrisoare prin care s-au solidarizat cu judecătorii care au făcut dezvăluiri despre problemele din sistemul de justiție, ministrul Justiției a transmis, într-un comunicat de presă, că la el nu a ajuns nicio sesizare care să menționeze acuzațiile invocate acum de magistrați. Radu Marinescu atrage însă atenția că este „inacceptabilă orice formă de persecuție” asupra acestor avertizori de integritate și afirmă că sesizările lor trebuie „verificate și clarificate, nu reprimate”. Ministrul Justiției a adăugat că va acționa pentru a clarifica acuzațiile din documentarul Recorder, care a generat un cutremur în sistemul de justiție și a scos sute de oameni în stradă.

Radu Marinescu spune că până acum nu a avut informații că magistrații ar fi persecutați sau că ar fi nereguli în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„De când sunt ministru al justiției nu am primit nici o sesizare a vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă menționată. Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cât timp ministrul este membru CSM;

De când sunt ministru al Justiției nu am primit nici o sesizare a unui magistrat ca ar exista nereguli privind desfășurarea activității CSM, privind alegerile pentru acest organism sau cu privire la desfășurarea concursurilor sau procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere”,

În documentarul „Justiţie capturată”, realizat de Recoder, judecătorul Laurenţiu Beşu a făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti (CAB). A doua zi, la conferința de presă a CAB, menită să demonteze acuzațiile din documentar, o judecătoare, Raluca Moroșanu, a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte. „Suntem terorizați”, a spus ea. La câteva ore după aceste declarații, peste 200 de magistrați au precizat că adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

În acest context, ministrul Justiției, care este și membru în CSM a transmis, într-un comunicat, mai multe „observații”.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru ca ar sesiza aspecte care, în opinia sa , constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate nu reprimate.

Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați, putând fi confirmate sau infirmate factual. Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar”, a transmis ministrul Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că diversitatea de opinii este „firească” în magistratură, dar asta nu trebuie să ducă la abordări „revanșarde, punitive sau opresive”.

„Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere.

Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, a precizat Marinescu.

Ministrul Justiției a adăugat că Legile Justiției, adoptate în 2022 de Parlament, au primit o evaluare pozitivă la nivel european „fiind ridicat MCV, precum si anual in cadrul raportului privind statul de drept și au fost înscrise în PNRR ca jalon finanțabil.”

„La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare. MJ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni.

Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”, a adăugat ministrul.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.