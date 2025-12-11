Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe președinta CAB de față cu presa: „Ce s-a spus în documentar e adevărat”

Judecătoarea Raluca Mureșanu, la Curtea de Apel București, 11 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres Foto

Momentul în care judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a Curții de Apel București a intervenit joi, la conferința de presă a Curții de Apel București, pentru a-și susține fostul coleg, Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri incendiare din interiorul instituției în documentarul Recorder, a devenit viral pe rețelele sociale. Românii au început imediat să se întrebe cine este magistratul care a avut curajul să o înfrunte pe președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, chiar în fața presei.

Așa cum chiar ea a precizat joi, Raluca Moroșanu este magistrat cu peste 26 de ani de activitate în sistemul judiciar românesc, dintre care 19 ani în calitate de judecător la Curtea de Apel București (CAB), Secția I Penală – poate cea mai importantă instanță penală din România.

Raluca Moroșanu: Carieră profesională și expertiză

Moroșanu este judecător la Curtea de Apel București, Secția I Penală, unde activează de aproape două decenii. La această instanță se judecă apelurile în dosare penale complexe, inclusiv cauze de corupție și infracțiuni economice.

Potrivit unor informații publice despre activitatea sa profesională, ea a fost implicată în redactarea și soluționarea unor hotărâri importante în cadrul Secției Penale și figurează ca președintele unor completuri de judecată pe rolul Curții.

Pe lângă activitatea în instanță, Moroșanu are și un profil academic: este formator recunoscut la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, unde contribuie la pregătirea profesională a magistraților și a personalului auxiliar al justiției.

Roluri didactice și implicare profesională

De asemenea, a co-semnat lucrări de specialitate în domeniul dreptului penal și procesual penal, cum ar fi editări sau comentarii ale Codului de procedură penală, folosite de practicieni și de cei în formare profesională.

Codul de procedură penală comentat - 2024;

Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni - 2014;

Codul de procedură penală comentat. Executarea hotărârilor penale - 2007;

Aspecte controversate în materia grațierii - 2007; Violența în familie și în România: legislația și sistemul judiciar - raport, 2007;

Pe lângă atribuțiile sale din instanță, Moroșanu a participat ca formator și expert în cadrul instituțiilor de pregătire a magistraților, ceea ce indică recunoașterea profesională în rândul colegilor și în comunitatea juridică.

Este, de asemenea, membră în comisii de specialitate care au contribuit la proiecte de reformă a Codului de procedură penală, arată editura Hamangiu.

Joi, în debutul conferinței, chiar în prezența președintei Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, Moroșanu a luat cuvântul și a susținut public punctul de vedere al fostului ei coleg, judecătorul Laurențiu Beșu, criticat în urma apariției sale în documentarul Recorder.

Ea a afirmat că „tot ce a spus el acolo este adevărat”, criticând atmosfera din instituție și acțiunile pe care le-a descris ca fiind de tip „disciplinar și terorizare” la adresa magistraților care ridică probleme interne.

Moroșanu a precizat și că munca judecătorilor nu este sprijinită de conducerea instanței, pledând public pentru adevărul profesional și împărtășind temeri legate de climatul instituțional.

Dosare importante judecate de Raluca Moroșanu

Judecătoarele Radu Adina Adriana și Raluca Moroșanu sunt cele care l-au condamnat, în martie 2015, pe patronul OTV, Dan Diaconescu, la 5 ani si 6 luni cu executare pentru șantaj, potrivit luju.ro. În același dosar, judecătoarele CAB l-au condamnat pe Petru Dorel Pârv, fost realizator de programe la OTV, la 4 ani de închisoare cu executare tot pentru șantaj, pedeapsa fiind majorată cu 1 an. Mihai Ghezea, la rândul său fost realizator al unei emisiuni la OTV, a rămas cu pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru șantaj, dispusă de Tribunalul București.

Tot judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a respins în 2014 contestația depusă de Nicușor Daniel Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța (CJC) împotriva arestării preventive, conform ZiuaConstanta.