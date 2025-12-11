Procurorii din CSM vor verifica informaţiile publicate de Recorder: "Dacă sunt adevărate, sistemul judiciar a abdicat de la scopul său"

"Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului", afirmă Secţia pentru procurori. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secţia de procurori a CSM anunţă că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în documentarul Recorder, având o poziţie diferită de judecătorii din Consiliu, care au susţinut că materialul jurnalistic reprezintă o "amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti". "Dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional", au transmis procurorii CSM, scrie Agerpres.



"Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de presă apărut în spaţiul public la datele de 9 decembrie (publicaţia Recorder), respectiv 10 decembrie (TVR 1) şi, raportat la unele luări de poziţie ale unor colegi procurori şi la concluziile asumate de realizatori, îşi exprimă următorul punct de vedere: aspectele prezentate în conţinutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control şi reglare, Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor", afirmă Secţia pentru procurori, într-un comunicat emis joi.



Procurorii precizează că au anunţat de mai multe ori, în ultimii trei ani, miniştrii Justiţiei şi alţi decidenţi politici că este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului.



"Modificările succesive ale legilor justiţiei în perioada 2017 - 2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală şi de reprezentare în faţa instanţelor, cât şi în zonele de management şi administraţie", afirmă procurorii.



Pe de altă parte, procurorii consideră că legarea problemelor dezvăluite de Recorder de modificările privind pensiile speciale "nu poate duce decât la manipularea opiniei publice".



"Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, şi modificările recente referitoare la statutul magistraţilor, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder. În ceea ce priveşte eventualele poziţionări politice ale unor organizaţii sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotaţia politică a ultimilor opt ani, nu s-a dorit ca deficienţele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomandările Comisiei de la Veneţia, ale Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenţie corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conţină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem", se încheie comunicatul Secţiei.



Judecătorii din CSM au avut o poziţie mult mai dură faţă de reportajul Recorder, susţinând că materialul reprezintă o amplificare a "campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti".



"Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale", a transmis joi Secţia pentru judecători într-un comunicat de presă.

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a Curții de Apel București a intervenit astăzi la conferința de presă a Curții de Apel București după documentarul Recorder pentru a se solidariza cu magistratul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri incendiare din interiorul CAB.

Magistrata a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus joi, că "ministrul nu poate interveni" în cazurile prezentate de documentarul Recorder pentru că "trebuie respectată independența deplină a actului judiciar și izolarea sa față de orice fel de intervenție politică". El a subliniat că responsabilitatea rezolvării acestora este a magistraturii, şi a constatat că "la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) se face un astfel de demers".