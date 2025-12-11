Marinescu, după conferinţa de presă de la CAB: Ministrul nu poate interveni. Trebuie respectată independenţa şi izolarea politică

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Hepta

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus joi, în direct la Antena 3 CNN, că "ministrul nu poate interveni" în cazurile prezentate de documentarul Recorder pentru că "trebuie respectată independența deplină a actului judiciar și izolarea sa față de orice fel de intervenție politică". El a subliniat că responsabilitatea rezolvării acestora este a magistraturii, şi a constatat că "la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) se face un astfel de demers".

"Am urmărit și eu conferința de presă, cred că este un demers adecvat pentru că, în contextul în care o investigație jurnalistă, indiferent de cine e făcută, scoate în evidență problemele dintr-un sistem al societății, e corect ca aceste probleme să fie abordate corect, direct, să fie investigate, evaluate și dacă există responsabilități să fie și antrenate.

Atâta timp cât în investigație se invocau cazuri concrete, de pretinsă manipulare a justiției pentru anumite finalități judiciare, nu poate fi intervenția ministrului Justiției asupra unor astfel de discuții, tocmai pentru că trebuie respectată independența deplină a actului judiciar și izolarea sa față de orice fel de intervenție politică, dar este responsabilitatea magistraturii, prin instrumente specifice, să analizeze aceste chestiuni și să dea un răspun societății și constat că la CAB se face un astfel de demers", a spus Marinescu.

Astfel, ministrul adaugă că, atâta timp cât "anumite probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie investigate".

"Atâta timp cât anumite probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie investigate. Dacă se invocă o astfel de ipoteză, legată de o anumită dublă calitate a acelui domn judecător, atunci legea spune cine lămurește. Dacă se invocă anumite motive personale ale unor participanți la acest reportaj de natură a-i anima să pună în valoare o agendă personală mai degrabă decât una reală, iarăși aceste lucruri trebuie prezentate și analizate.

În 2022 am adoptat legile justiției, au fost considerate un progres în ce privește independența justiției, au fost evaluate ca atare de CE. Mai mult decât atât, cine a conceput PNRR le-a pus și ca jalon, iar săptămâna viitoare o să facem cerere de plată ca să primim și banii europeni", a adăugat el.

Marinescu subliniază faptul că "responsabilitatea revine celor care au competențe și trebuie să o facă cu promptitudine".

"Ei bine, aceste legi stabilesc arhitectura sistemului judiciar și dau magistraților posibilitatea ca prin majorități să-și aleagă membri în CSM, dau CSM-ului responsabilități în privința carierei acestuia și inspecției judiciare, organism independent, obligația de a face verificări disciplinare. Așa că răspunsul meu e clar: responsabilitatea revine celor care au competențe și trebuie să o facă cu promptitudine. Mass media are un rol important, acela ca, într-o societate democratică, să investigheze și să prezinte. Trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că așa se stabilește adevărul în justiție", a subliniat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a acuzat joi, într-o conferință de presă după difuzarea documentarului Recorder că, "cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor".

"Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar prin ridiculizarea conducerii sistemului judiciar, folosind ca voci oameni care reacționează în urma eșecului profesional.", a spus ea.