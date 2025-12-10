Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara

1 minut de citit Publicat la 12:23 10 Dec 2025 Modificat la 12:23 10 Dec 2025

În Konya, Turcia, dolinele se înmulțesc rapid din cauza secetei prelungite și a pomparii excesive a apei subterane FOTO: Profimedia Images

În Konya, Turcia, și în alte părți ale țării, dolinele se înmulțesc rapid pe măsură ce stratul de calcar se dizolvă, iar solul se prăbușește din cauza secetei prelungite și a pomparii excesive a apei subterane.

În unele zone, lacurile dispar complet, ceea ce crește riscul apariției dolinelor. Acest proces amenință terenurile agricole, dar și satele și infrastructura din regiune.

Oamenii de știință avertizează că situația se agravează: în ultimii ani, nivelurile apelor subterane au scăzut cu zeci de metri, iar numărul dolinelor din Konya a ajuns la mii, potrivit Anadolu Agency preluată de Profimedia.

Aceste doline apar în principal în teren carstic, unde cavitățile subterane duc în cele din urmă la prăbușirea suprafeței.

Experții avertizează că, fără restricții privind pomparea apei și fără măsuri împotriva secetei, zona ar putea deveni din ce în ce mai periculoasă.