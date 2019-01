HOROSCOPUL ghinionului. La ce vârste vei avea necazuri în funcție de zodie!

Horoscopul ghinionului îţi poate da informaţii despre perioadele din viaţă în care o să ai diverse necazuri, momente care sunt inerente în viaţă oricui. Astrologii spun ca, in functie de zodie, sunt momente in viata fiecarui om cand are diverse incercari mai putin fericite peste care trebuie sa treaca si care isi pun amprenta destul de serios in viata lui.

Horoscopul ghinionului: BERBEC

Berbecii sunt persoane norocoase in copilarie si adolescenta, insa in jurul varstei de 18 ani sunt sanse sa aiba parte de prima incercare a vietii.

Horoscopul ghinionului spune ca intre 18 si 20 de ani, nativii din Berbec pot avea ghinion, insa dupa aceea vor duce o viata lipsita de griji pana spre 40 de ani cand e posibil sa aiba o noua incercare de trecut.

Horoscopul ghinionului: TAUR

Cei nascuti in zodia Taur au vietile marcate de doua perioade mai putin faste. Horoscopul ghinionului pentru Tauri le prevede o perioada nefasta intre 20 si 27 de ani si o alta perioada in a doua parte a vietii catre varsta de 50 de ani.

Horoscopul ghinionului îţi poate da informaţii despre perioadele din viaţă în care o să ai diverse necazuri, momente care sunt inerente în viaţă oricui.

Horoscopul ghinionului: GEMENI

Gemenii vor da piept cu viata destul de devreme. Horoscopul ghinionului pentru Gemeni spune ca in jurul varstelor de 17 si de 20 de ani vor avea parte de incercari, insa dupa ce vor trece de aceste praguri nu vor mai avea probleme pentru restul vietii. Horoscopul ghinionului îţi poate da informaţii despre perioadele din viaţă în care o să ai diverse necazuri, momente care sunt inerente în viaţă oricui.

Continuarea AICI.