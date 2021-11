Un râu sacru din India, acoperit de spumă toxică. Hindușii se scaldă în el, conform tradiției

Spuma albă s-a format dintr-un amestec de deșeuri industriale și unele provenite din canalizare și a acoperit mai multe zone ale râului Yamuna, un afluent al fluviului sfânt Gange, care curge la aproximativ 1.376 kilometri spre sud de Himalaya prin mai multe state.

Potrivit experților, spuma înțepătoare conține niveluri ridicate de amoniac și fosfați, care pot duce la probleme respiratorii și ale pielii. Apariția acesteia a coincis cu Chhath Puja, un festival dedicat zeului soare, Lord Surya.

La începutul acestei săptămâni, mai mulți hinduși au fost văzuți intrând prin spuma toxică pentru a se scălda și a se ruga în râu.

”Apa este extrem de murdară, dar nu avem multe opțiuni. Este un ritual sacru să faci baie într-o apă, așa că a trebuit să o fac”, a spus Gunjan Devi, o hindusă devotată.

Kejriwal govt has taken ₹658 cr from Centre for cleaning Yamuna River and Treatment of Sewage in last 5 years out of which ₹588 cr have been used for cleaning Yamuna: RTI reveals



The Efforts are Visible pic.twitter.com/e3vID2gSVP