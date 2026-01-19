Biologii au dovedit că vacile pot folosi unelte. Veronika poate lua mătura de pe jos și se poate scărpina pe spate

Foto: Captură video Antonio Jose Osuna Mascaró / YouTube

Comportamentul destul de neobişnuit al unei vaci din Austria, pe nume Veronika, a stârnit interesul unor biologi austrieci, care au declarat că au dovedit ştiinţific, în premieră, că aceste animale domestice pot folosi unelte cu un anumit scop. Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, cum ar fi o mătură, pe care le foloseşte pentru a se scărpina, scrie Agerpres.

„Abilităţile cognitive ale animalelor de fermă sunt adesea subestimate”, au scris Alice Auersperg şi Antonio Osuna Mascaro de la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena în studiul lor, care a fost publicat luni în jurnalul Current Biology, conform agenţiei DPA.



În multe limbi, expresia „vacă proastă” este o insultă. Însă, Auersperg, care este din Bavaria, a declarat pentru DPA că vacile nu sunt deloc astfel.

Veronika nu trebuie să producă lapte şi nici nu va ajunge la măcelar. Ea trăieşte ca animal de companie, alături de proprietarul ei, fermier şi brutar din Carintia, în sudul Austriei.



După ce Alice Auersperg a publicat o carte intitulată „Spiritul inventiv al animalelor”, în urmă cu aproximativ un an, numeroase persoane i-au povestit despre diverse animale cu unele comportamente aparte. Printre altele, ea a primit o înregistrare video cu Veronika.



Auersperg şi Osuna Mascaro au dorit apoi să afle mai multe despre această vacă şi să îi testeze abilităţile în mod experimental.



Cei doi biologi au vrut, de asemenea, să excludă posibilitatea ca acest comportament să fi fost dobândit prin dresaj sau să fi fost vorba despre un videoclip realizat cu inteligenţa artificială (AI).



Cercetătorii au descoperit că, de aproximativ nouă ani, Veronika obişnuieşte să ia de pe jos crengi sau greble pentru a se scărpina. Pentru experiment, ei i-a fost pusă la dispoziţie o mătură, de zeci de ori, în poziţii diferite. Veronika a apucat în mod deliberat cu dinţii capătul mânerului şi şi-a aplecat capul într-o parte pentru a duce astfel peria măturii la spate. În cazul în care dorea să ajungă la zone mai sensibile, ea apuca mătura de la celălalt capăt, pentru a se scărpina cu mânerul.



Abilităţi similare de utilizare a uneltelor la animalele de fermă au mai fost observate la cai. Există, de asemenea, imagini video cu exemplare de zebu, o specie de vacă cu cocoaşă din Asia de Sud, care se scarpină aşa cum face Veronika. Zebu şi vacile domestice au evoluat separat în urmă cu mai bine de 500.000 de ani.



Studiul sugerează că utilizarea uneltelor ar putea avea legătură nu numai cu domesticirea ambelor specii de vaci, ci şi cu o tendinţă comună către rezolvarea unor probleme fizice, notează DPA.



„Veronika nu este un Einstein printre vaci. Ea a fost pur şi simplu norocoasă că a crescut ca animal de companie într-un mediu stimulant”, a spus Osuna Mascaro.

Osuna Mascaro şi Auersperg cred că toate vacile ar putea dezvolta astfel de abilităţi dacă li s-ar permite să interacţioneze şi să se joace de mici cu diverse obiecte.



Cercetătorii vor acum să afle care sunt factorii ce favorizează un astfel de comportament. De asemenea, ei speră să fie contactaţi de persoane care au observat alte vaci, sau alte animale de fermă, cu abilităţi de utilizare a uneltelor.

„Bănuim că această abilitate este mai răspândită decât fusese documentat anterior”, a declarat Antonio Osuna Mascaro.