Ce se întâmplă cu cele 30 de balene albe salvate din Canada. Unele nu au supraviețuit după transfer și au murit în noile "domicilii"

O beluga din Marineland, înainte de a fi transferată la un parc acvatic din SUA. Foto: Profimedia Images

O macara a ridicat beluga, care cântărește peste o tonă și jumătate, și a așezat-o într-un camion pentru a fi transportată din Canada către noua sa casă, SeaWorld San Antonio, Texas, Statele Unite. Tofino a fost ultimul dintre cele 30 de exemplare de balenă albă și cei patru delfini care au părăsit Marineland, un parc marin situat în apropiere de Cascada Niagara, care s-a închis, notează BBC.

Marineland trebuia să găsească un nou cămin pentru aceste mamifere acvatice. După ce guvernul canadian a respins planul parcului de a le vinde în China, din cauza preocupărilor legate de bunăstarea animalelor, reprezentanții Marineland au declarat că mamiferele ar urma să fie eutanasiate.

Această declarație tranșantă a declanșat o operațiune internațională de salvare, coordonată și finalizată în această vară, care a reprezentat cel mai mare transfer de balene aflate în captivitate realizat vreodată. Speranțele că animalele vor avea o viață mai bună au fost însă umbrite de mai multe decese înregistrate în rândul acestora.

Fotograful Carlos Osorio a documentat întreaga operațiune, care a presupus transportarea balenelor cu avionul către Chicago, Atlanta, San Diego, San Antonio și chiar către Valencia, în Spania.

Osorio își amintește că a urmărit imagini filmate cu o dronă, în care Tofino părea să își ia rămas-bun de la îngrijitorii săi canadieni.

Tofino a fost ultima balenă ținută în captivitate în Canada. În urmă cu șapte ani, țara a interzis captivitatea și reproducerea cetaceelor.

„Este ultima dată când se întâmplă așa ceva. Nu se va mai întâmpla niciodată”, a subliniat fotograful.

Cinci balene și un delfin au murit după plecarea din Canada

În ciuda operațiunii de salvare, cinci dintre balenele beluga și un delfin au murit ulterior.

Acvariul Shedd din Chicago a înregistrat cele mai multe decese. Peekachu, în vârstă de 23 de ani, Rain, de 20 de ani, Osiris, de 26 de ani, și Caspian, de 27 de ani, fuseseră transferați de la Marineland. De asemenea, Beethoven, un rezident mai vechi al acvariului Shedd, în vârstă de 34 de ani, a murit după ce, în cursul verii, opt balene beluga de la Marineland au fost aduse acolo.

Necropsiile au evidențiat afecțiuni inflamatorii cronice ale sistemului gastrointestinal în cazul lui Peekachu și al lui Rain.

În stomacurile celor două balene au fost descoperite și obiecte străine, inclusiv pietre mari și urme de vopsea. Reprezentanții acvariului Shedd cred că acestea au fost ingerate înainte ca animalele să fie transferate la Chicago.

Examinarea preliminară a lui Osiris a indicat prezența unei boli hepatice cronice.

Oceanogràfic Valencia din Spania, cel mai mare acvariu din Europa, a raportat moartea unei balene beluga, Jelly Bean, și a unui delfin, Echo. Potrivit instituției, delfinul a sosit cu „probleme grave de vedere” și alte afecțiuni de sănătate și „a început să aibă dificultăți la înghițire și probleme respiratorii” în orele care au precedat decesul.

Experții spun că este prea devreme pentru a evalua rezultatele transferurilor, având în vedere că balenele se confruntau cu perspectiva eutanasierii și trăiau într-o facilitate învechită. Potrivit unei statistici centralizate de Canadian Press, aproximativ 20 de balene au murit la Marineland între 2019 și septembrie 2025.

Parcul acvatic canadian s-a închis după mai bine de 60 de ani de la inaugurare

Cândva unul dintre cele mai populare parcuri de distracții din Canada, Marineland s-a închis în 2024, după ani de controverse legate de bunăstarea animalelor și de dificultăți financiare apărute după moartea proprietarului său.

Atitudinea publicului față de menținerea balenelor în captivitate s-a schimbat radical de la deschiderea parcului, în 1961. Precum Canada, tot mai multe țări interzic sau limitează această practică, printre acestea numărându-se Franța și Mexicul.

Melissa Matlow, purtătoare de cuvânt a organizației World Animal Protection Canada, spune că în întreaga lume există aproximativ 3.600 de cetacee în captivitate, categorie care include balenele, delfinii și marsuinii.

Există însă puține alternative pentru balenele crescute în captivitate, care nu au dobândit abilitățile necesare pentru a supraviețui în sălbăticie.

Matlow afirmă că această situație generează „o criză tot mai mare privind bunăstarea animalelor”. Organizația sa și-a exprimat rezervele cu privire la relocarea balenelor de la Marineland.

„Dacă un animal nu este suficient de sănătos pentru a suporta stresul transportului, nu ar trebui transportat”, a declarat ea.

La începutul acestei luni, acvariul Shedd a precizat că știa că unele dintre balenele provenite de la Marineland ar putea avea „nevoi medicale importante și de lungă durată”.

„Evaluările efectuate înaintea transferului ne-au ajutat în procesul de planificare, dar nu puteau dezvălui fiecare afecțiune ascunsă și nici nu puteau anticipa modul în care fiecare balenă va reacționa la tranziție. Operațiunea de salvare le-a oferit balenelor șansa de a beneficia în continuare de îngrijire specializată”, a precizat reprezentantul instituției. Potrivit acvariului Shedd, balenele salvate care au supraviețuit prezintă semne pozitive, inclusiv faptul că se hrănesc bine.

Un azil sau un sanctuar marin?

World Animal Protection Canada a propus două variante: transformarea Marineland într-un centru de îngrijire paliativă de tip hospice (azil, n.r.) pentru balenele și delfinii rămași în captivitate sau accelerarea dezvoltării unui sanctuar marin în Nova Scoția, cunoscut sub numele de Whale Sanctuary Project.

„Întrucât cetaceele dezvoltate în captivitate nu pot fi eliberate în sălbăticie, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să le oferim un sanctuar în care să poată trăi cel puțin în mediul oceanic și să își recapete autonomia”, explică Lori Marino, neurolog și una dintre inițiatoarele proiectului Whale Sanctuary Project. Ea speră că instalația va putea găzdui, în cele din urmă, între 12 și 15 balene.

Proiectul a fost inițiat în urmă cu un deceniu, însă lucrările de construcție au început abia în ultimele două luni. Campania de strângere de fonduri continuă, iar pentru finalizarea proiectului mai sunt necesare încă șase milioane de dolari canadieni, echivalentul a 4,2 milioane de dolari americani.

Sanctuarele marine offshore nu și-au demonstrat încă eficiența ca soluție pentru „pensionarea” balenelor folosite în spectacole, remarcă BBC.

În Islanda se află în curs de amenajare o astfel de facilitate pentru balenele beluga. Cu toate acestea, organizatorii au concluzionat, în luna iulie a acestui an, că sunt necesare lucrări suplimentare și au amânat sosirea a două balene până în vara viitoare.

„În acest moment, aceste proiecte sunt mai degrabă teoretice și aspiraționale”, subliniază Michael Weiss, director de cercetare la Center for Whale Research, din statul Washington.

Balenele captive s-ar putea reproduce în noile facilități

Mulți critici atrag atenția asupra faptului că legislația canadiană care interzice ținerea balenelor în captivitate a interzis și reproducerea acestora. În schimb, locurile în care animalele au fost relocate nu sunt supuse acelorași restricții legale, iar unele dintre ele vor permite, probabil, reproducerea, perpetuând astfel apariția cetaceelor în captivitate.

Jason Jones, curator principal responsabil de bunăstarea animalelor la Georgia Aquarium, insistă că „reproducerea este o parte naturală a vieții unui animal”.

Georgia Aquarium a primit recent doi masculi de beluga de la Marineland: Balor, în vârstă de 10 ani, și Zephyr, în vârstă de șapte ani. Aceștia s-au alăturat celor patru femele aflate deja în grija instituției.

Potrivit lui Jones, cei doi masculi au ajuns la destinație „vioi, atenți și receptivi” și au început rapid „să vocalizeze către femelele aflate de cealaltă parte a porții”.

„A existat o scurtă perioadă de acomodare și de cunoaștere reciprocă, după care toate animalele au început să înoate împreună, într-un grup mare. Explorau noul habitat, participau la sesiuni de antrenament, se hrăneau și interacționau cu elementele de îmbogățire a mediului. Toate acestea au fost semne foarte pozitive încă de la început, iar de atunci am observat numai progrese”, a relatat specialistul.

Sfârșitul unui parc acvatic nu înseamnă sfârșitul captivității

Phil Demers, fost îngrijitor la Marineland, spune că dispariția fostului parc acvatic de distracții îi provoacă sentimente contradictorii.

El se declară recunoscător pentru închiderea parcului și speră că interdicția adoptată de Canada va inspira schimbări și în alte țări. Totuși, această interdicție nu înseamnă sfârșitul captivității pentru balenele provenite de la Marineland, ci doar schimbarea locului în care acestea trăiesc.

Demers consideră că persoanele interesate de balene ar trebui să opteze pentru excursii de observare a acestora în mediul lor natural sau să urmărească documentare la televizor.

„Prefer să văd o beluga în libertate decât să o văd executând un triplu salt mortal într-un bazin”, conchide el.