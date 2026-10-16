O familie de bufnițe s-a mutat în cartierul bogaților din New York. Localnicii sunt fascinați: se strâng noaptea doar ca să le zărească

Populația de bufnițe de hambar a scăzut „într-un ritm alarmant” de-a lungul timpului. Foto: Manhattan Bird Alert/X

O familie de bufnițe a devenit atracția principală a orașului care nu doarme niciodată. După ce timp de mai multe săptămâni au auzit „țipete stridente” desprinse parcă „dintr-un film de groază”, newyorkezii au fost surprinși și bucuroși să afle că responsabile erau niște bufnițe de hambar. Este pentru prima dată când aceste creaturi discrete își fac cuib în New York și nu oriunde în acest oraș, ci în Upper West Side din Manhattan, un cartier rezidențial select. Newyorkezii sunt atât de încântați încât se strâng noaptea în apropierea clădirii pe care și-au făcut cuibul doar-doar reușesc să le zărească.

Cartierul Upper West Side din Manhattan se bucură din plin de compania celor mai noi celebrități locale: o familie de bufnițe de hambar, care și-a făcut cuib într-un turn de apă de pe acoperișul unei clădiri din apropierea Central Park, relatează NPR.

„A fost un șoc total. Din ce știm noi, din câte știe comunitatea pasionaților de păsări, nu a mai existat un cuib, cel puțin nu în istoria documentată, în Manhattan”, a explicat dr. Andrew Farnsworth, ecolog specializat în migrație la Cornell Lab of Ornithology.

Un oraș îndrăgostit de păsări

Vestea s-a răspândit în tot orașul la începutul lunii octombrie. Elisabeth Williams, o locuitoare din Upper West Side, a anunțat o publicație locală că ea și soțul ei au văzut mai multe bufnițe în turnul de apă de pe acoperișul unei clădiri de pe West 75th Street, în apropiere de Central Park West.

Cu câteva zile înainte, cei doi văzuseră o singură bufniță pe pervazul unei ferestre de apartament. Au fost uimiți.

„Într-un loc precum Manhattanul, de obicei trebuie să faci un efort considerabil ca să întâlnești animale sălbatice. Iar aici erau, pur și simplu, chiar în fața ferestrei noastre”, a spus ea.

Nu este prima dată când păsările captivează New Yorkul. Localnicii sunt îndrăgostiți de sitarii de pădur americani, care se opresc în Parcul Bryant în fiecare an în timpul migrației lor spre nord, primăvara devreme.

După ce Flaco, o bufniță mare de Virginia (Bubo virginianus), a murit în 2024, zeci de admiratori îndurerați s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la pasărea îndrăgită, care zbura prin Manhattan și devenise o sursă de bucurie pentru mulți oameni după ce cineva îi dăduse drumul din țarcul grădinii zoologice, cu un an înainte.

Apoi a fost Pale Male, un șorecar cu coadă roșie care și-a făcut cuib deasupra Fifth Avenue timp de trei decenii, înainte să moară în 2023.

Dar bufnițele de hambar sunt extrem de rare în New York City, potrivit Departamentului pentru Parcuri și Recreere din New York. Orașul se află la limita nordică a arealului acestei specii, iar populația de bufnițe de hambar a scăzut „într-un ritm alarmant” de-a lungul timpului, potrivit Departamentului pentru Conservarea Mediului din statul New York.

„Există mult entuziasm în rândul newyorkezilor, atât al pasionaților de păsări, cât și al celor care nu au acest hobby, pentru că bufnițele atrag cu adevărat atenția. Au ceva magic, sunt active noaptea, sunt discrete și nu sunt văzute prea des, mai ales în Upper West Side din Manhattan. Iar șansa de a vedea aceste păsări este cu adevărat extraordinară”, a declarat Jessica Wilson, directoarea executivă a NYC Bird Alliance.

De atunci, fotografi și simpli curioși se adună în fiecare seară pe stradă pentru a încerca să zărească bufnițele.

„Am văzut o singură bufniță de hambar în toată viața mea, și asta în California. Sperăm să iasă la vânătoare la lăsarea serii. Sperăm să nu mănânce șobolani otrăviți”, a declarat Val Coleman, un locuitor al New Yorkului ieșit la pensie, care se afla la începutul acestei săptămâni în Upper West Side pentru a încerca să observe păsările.

David Barrett, un pasionat de observarea păsărilor din Manhattan, care administrează popularul cont de pe rețelele sociale Manhattan Bird Alert, a spus că a observat cel puțin o bufniță de hambar adultă și cinci pui care au părăsit cuibul în turnul de apă.

A member of the American Barn Owl family of the Upper West Side perched atop the water tank where it nests on Monday night. The youngsters now are flying often and farther, venturing out to explore neighboring buildings. ? ? https://t.co/adPOVpE1Rd — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) October 13, 2026

El a văzut și o bufniță adultă care transporta rozătoare înapoi la turnul de apă. Se crede că sunt două bufnițe adulte, iar unii fotografi au susținut că au văzut șase pui, a adăugat Barrett.

„Să vezi o singură bufniță de hambar este un lucru rar, dar nu este o știre de interes național. Să ai o familie care se reproduce pentru prima dată în istoria documentată în Manhattan, asta este o știre cu adevărat specială”, a spus Barrett.

If you want to gain admission to this secret after-hours club on the Upper West Side, you will first need approval from the two American Barn Owls guarding the door. ? ? https://t.co/VvQf43ASMn — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) October 14, 2026

Mai întâi au fost țipetele

Înainte ca bufnițele să fie văzute, Williams și soțul ei au povestit că au început să audă sunete similare unor țipete stridente încă de la începutul lunii septembrie.

Au presupus că este vorba despre o pasăre, dar au fost sceptici atunci când o aplicație de pe telefon a atribuit sunetele pe care le-au înregistrat unei bufnițe de hambar.

Thomas Obersteiner a spus că a auzit pentru prima dată, într-o seară de la mijlocul lunii septembrie, țipete și urlete bizare venind de afară. Avea impresia că „cineva era ucis afară”, a povestit el.

„A durat două-trei săptămâni, în fiecare noapte, uneori mai tare, alteori mai încet, sunetele venind din direcții diferite. Dar nu aveam nicio idee despre ce era vorba”, a adăugat Obersteiner.

În mai multe rânduri, el sau soția sa au alergat în camera copiilor, crezând, din cauza țipetelor bufnițelor, că unul dintre cei mici avea dureri, a povestit bărbatul.

Abia după ce a văzut o știre despre aceste păsări și-a dat seama că ele erau cele care scoteau sunetele.

Farnsworth a explicat că țipătul strident este caracteristic bufnițelor de hambar și este folosit pentru a comunica între ele. Sunetul poate crea o atmosferă „ca într-un film de groază”, a spus el.

Obersteiner, care consideră că terasa de pe acoperișul clădirii sale este „probabil cel mai bun loc din oraș în acest moment” pentru a urmări bufnițele, le-a permis fotografilor de natură să folosească acel spațiu pentru a observa păsările „aproape în fiecare seară”, de când vestea despre ele s-a răspândit. Într-o seară de săptămâna trecută, acolo se adunaseră 20 de persoane.

„Nu putem să le spunem nu, pentru că este atât de distractiv, iar oamenii aceștia sunt atât de pasionați”, a adăugat Obersteiner. „Este minunat.”

Williams și soțul ei nu erau pasionați de observarea păsărilor înainte ca familia de bufnițe să se stabilească în turnul de apă. Însă experiența „încântătoare” prin care au trecut s-ar putea să-i transforme în curând în amatori de birdwatching.