Papagalul Dracula, pasărea cu o înfățișare gotică demnă de un conte transilvănean. Cum a ajuns să poarte numele celebrului vampir

1 minut de citit Publicat la 00:17 08 Noi 2026 Modificat la 00:18 08 Noi 2026

Cu o eleganță gotică ce amintește de un conte transilvănean, papagalul Dracula își justifică pe deplin numele. FOTO: GettyImages

Papagalul Dracula, o pasăre cu un penaj negru și roșu și o înfățișare care amintește de personajele din filmele gotice, trăiește în pădurile din Noua Guinee și se hrănește exclusiv cu anumite specii de smochine. Cunoscut și sub numele de papagalul lui Pesquet, acesta poate ajunge la o lungime de 46 de centimetri și este considerat o specie vulnerabilă, amenințată în special de vânătoarea pentru penele sale spectaculoase.

Cu o eleganță gotică ce amintește de un conte transilvănean, papagalul Dracula își justifică pe deplin numele. Până și coafura sa, cu penele orientate spre spate, contribuie la asemănarea cu celebrul personaj inspirat din legenda vampirului. Înfățișarea neobișnuită îl face unul dintre cei mai spectaculoși papagali din lume, potrivit discoverwildlife.com.

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Cunoscut și sub numele de papagalul lui Pesquet sau papagalul-vultur, datorită ciocului său neobișnuit, puternic curbat, acesta trăiește exclusiv în pădurile din Noua Guinee. Acolo își construiește cuiburile în copaci mari, care au trunchiuri scobite.

În ciuda aspectului său intimidant și a numelui asociat cu vampirii, papagalul Dracula nu se hrănește cu sânge. Este o pasăre frugivoră, adică se hrănește cu fructe, însă are preferințe alimentare foarte stricte: consumă doar fructele câtorva specii de smochin.

Papagalul Dracula are o lungime de aproximativ 46 de centimetri și cântărește în jur de 700 de grame. Poate trăi între 20 și 40 de ani.

Masculii pot fi deosebiți de femele printr-un mic petic roșu de pene aflat în spatele fiecărui ochi, un detaliu care permite identificarea sexului păsării.

Specia este clasificată oficial drept vulnerabilă, în principal din cauza vânătorii. Papagalul Dracula este urmărit pentru penele sale spectaculoase, foarte apreciate pentru aspectul lor neobișnuit.