Andreea Dobre, tânăra de nota 10 care oferă cursuri gratuite de matematică pentru elevi

Cu un palmares de excepție, sute de medalii obținute la concursurile de matematică din țară si din străinătate, pasionată de cercetare și inovație, Andreea reușește să își urmeze visul, acela de a deveni un avocat de succes.

Din 2020 este și profesor voluntar la Școala FDVDR, unde susține, alături de alți trei colegi ai săi, un curs de pregătire pentru Olimpiada Națională de Matematică, pentru elevii de clasa a IX-a.

Povestea Andreei Dobre a început încă din clasele primare

Pasionată de cifre, dornică să învețe, aceasta a participat la numeroase concursuri și olimpiade de matematică.

În urma rezultatelor de la olimpiadele din anii de gimnaziu şi clasa a IX-a a avut oportunitatea de a începe studiile la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța.

La începutul anului trecut a debutat în mediul publicistic de specialitate

Andreea a debutat cu o lucrare intitulată "Detectarea urmelor de asteroizi în imaginile oferite de Telescopul Spatial Hubble, folosind Deep Learning iar aceasta a ajutat-o să apară în arhiva electronică a Universității Cornelle din Statele Unite.

"Nu am mai făcut așa ceva niciodată şi cumva am reuşit să am aşa şansa de a face parte dintr-un proiect de cercetare şi să văd ce înseamnă cercetarea, nu neaparat de nivel înalt pentru că nu aveam resursele necesare, dar cumva la nivelul nostru a fost pentru toţi de nivel cât de înalt se putea", a povestit Andreea Dobre, profesor Școala FDVDR.

Deși matematica a ajutat-o sa își dezvolte independența şi creativitatea gândirii, Andreea a ales să urmeze Facultatea de Drept Internațional. A fost acceptată la toate cele trei universități la care a aplicat.

Andreea Dobre, despre pasiunea ei pentru matematică

"Îmi place foarte mult matematica, mi se pare că e o continuare destul de logică ce am ales sa fac acum, pentru că matematica mi-a dezvoltat creativitatea şi cumva capacitatea de a deduce raţionamente şi atunci, Dreptul a fost cea mai bună a doua variantă pentru mine, pentru că îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place foarte mult să dezbat şi mi se pare că îmbin foarte bine partea aceasta logică şi raţională, dar şi aceea de a lucra cu oamenii foarte mult", a adăugat Andreea.

Pasiunea pentru matematică şi dorința de a ajuta si alți tineri pasionați de cifre i-au oferit ocazia de a fi profesor voluntar în cadrul Fundaţiei Dan Voiculescu.

O experiență care a ajutat-o să evolueze frumos, să își descopere noi calități, să fie conștientă de puterea ei de a deveni cea mai bună versiune a ei.

Sfatul Andreei pentru tineri

"Să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Dacă ai posibiliatea să faci tu o schimbare, să o faci oricând ai ocazia".

