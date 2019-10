O tânără de 23 de ani mărturisește pentru The Sun că a făcut amor cu iubitul prietenei cele mai bune, dar acum se află într-o situație la care nu s-ar fi gândit niciodată: ,,Am făcut amor cu iubitul prietenei mele cele mai bune, iar acum mă șantajează. Sunt prietenă cu ea de 10 ani de zile și așa l-am cunoscut și pe iubitul ei. Într-o seara am ieșit in oraș toți trei, iar ea a trebuit să plece acasă mai repede. Am rămas doar eu cu iubitul ei, am început să vorbim și până la urmă am mers acasă la el și am făcut sex.

După acestă întâmplare am descoperit că mai vorbea cu vreo 15 fete și le ruga să îi trimită poze cu ele dezbrăcate și să facă sex cu el. I-am spus prietenei mele ce face, dar nu și că am făcut sex cu el. S-au despărțit, după care el a început să mă manipuleze să o îndemn pe ea să îl ia înapoi. Am refuzat să vorbesc cu ea, așa că i-a spus că ne-am culcat împreună.

Acum, a început să mă amenințe că dacă nu fac sex cu el va publica poze false cu mine goală. De asemenea, mi-a spus că ne-a filmat in timp ce făceam sex, lucru cu care nu am fost niciodată de acord. Nici măcar cu prietena mea nu pot vorbi despre aceste amenințări, pentru că este foarte supărată pe mine și îi ține apărarea. Știu că am greșit, dar vreau să vorbesc cu ea să ii explic pericolul în care se află."

Deidree, terapet în relații de cuplu pentru The Sun spune că bărbatul este periculos și cele două trebuie să se îndepărteze imediat de el. Specialista sfătuiește tânăra să îl blocheze pe toate rețelele de socializare și să nu îi mai răspundă.