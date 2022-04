Vindecare prin rugăciune. Cum a depășit Bianca Brad marea cumpănă din viața sa: "În clipa în care ai credință, frica nu mai are putere"

"Din păcate sunt din ce în ce mai multe persoane. Numărul cazurilor crește. Probabil că și din cauza aceasta, și numărul celor care se îndreaptă, din nou, spre credință crește", spune Bianca Brad.

"Suferința ne apropie de Dumnezeu. Când ne este bine și confortabil nu prea ne mai gândim la lucrurile astea.

Sunt bine, analizele mi-au ieșit toate bune. Sigur că am avut parte de medici buni, oameni buni, dar ce m-a ținut, pilonul principal a fost credința. Mai ales că nu am ales o cale convențională, în pașii clasici. Și asta a fost. M-am lăsat în voia Domnului. Și am spus Doamne, trimite-mi în cale oamenii de care am nevoie, care mă pot ajuta. Și mi-i i-a trimis.

Toți putem primi acești oameni, atâta vreme cât suntem în legătură cu Dumnezeu și cerem cu inima dechisa și sinceră. Dumnezeu lucrează prin oameni, la scară mai mică sau mai mare. Dar dacă nu te conectezi, nu vezi. Nu vezi calea. Aici este diferența. În clipa în care ai credință, frica nu mai are putere.

Când te lupți cu o boală, nu numai credința trebuie să fie puternică, ci trebuie să ai și foarte multă răbdare. Pentru că lucrurile nu se întâmplă când vrei tu și cum vrei tu. Trebuie să accepți că se va întâmplă așa cum dorește Dumnezeu și când dorește Dumnezeu. Și aici trebuie să ajungi, să ai încredere. Dar sunt momente și momente. Important este să nu clachezi și să nu rămâi acolo jos.", a povestit actrița, la Antena 3.