„Omul Everestului” și „Regina Muntelui” își doboară propriile recorduri pe cel mai înalt vârf din lume

2 minute de citit Publicat la 12:24 18 Mai 2026 Modificat la 12:24 18 Mai 2026

Un renumit ghid montan nepalez, cunoscut drept „Omul Everestului”, și-a doborât propriul record mondial pentru cele mai multe ascensiuni pe Muntele Everest, după ce a ajuns pentru a 32-a oară pe cel mai înalt vârf al lumii. În aceeași zi, o femeie supranumită „Regina Muntelui” și-a doborât, la rândul ei, propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie, după ce a urcat pentru a 11-a oară pe Everest, scrie BBC.

Kami Rita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, cunoscut drept „Omul Everestului”, conducea duminică un grup de clienți pe vârful de 8.849 de metri, când a stabilit noul record.

În aceeași zi, Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, supranumită „Regina Muntelui”, și-a doborât, la rândul ei, propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie, după ce a urcat pentru a 11-a oară pe Everest.

Acest sezon de alpinism a fost unul deosebit de aglomerat, cu un număr record de permise eliberate celor care vor să cucerească Everestul și cu întârzieri în deschiderea traseului spre vârf.

Departamentul de turism din Nepal i-a felicitat pe ambii alpiniști pentru „realizarea istorică”.

La fel a făcut și premierul nepalez Balendra Shah, care a spus că cei doi alpiniști „au scris din nou istorie”. „Un asemenea succes istoric poate fi obținut doar prin curaj neclintit, autodisciplină riguroasă și dedicare sinceră față de propria muncă”, a scris acesta pe X.

Kami Rita Sherpa a ajuns pentru prima dată pe vârful Everest în 1994 și, de atunci, a reușit să urce aproape în fiecare an. În unii ani, a escaladat muntele chiar de două ori.

Potrivit site-ului său personal, el s-a născut în regiunea Solukhumbu din Nepal, într-o familie de alpiniști.

În 2018, Kami Rita Sherpa a devenit prima persoană care a urcat de 22 de ori pe Muntele Everest, depășind recordul de 21 de ascensiuni pe care îl deținea anterior împreună cu alți doi alpiniști șerpași nepalezi, retrași între timp.

Kami Rita Sherpa a ajuns duminică pe vârful Everest în timp ce ghida clienți pentru compania 14 Peaks Expedition.

În ceea ce o privește pe Lhakpa Sherpa, aceasta a urcat pentru prima dată pe Everest în 2000, devenind prima femeie nepaleză care a reușit să ajungă pe vârf și să coboare în siguranță de pe munte. Ea este și protagonista unui documentar din 2023, intitulat Mountain Queen, despre multiplele sale ascensiuni pe Everest și despre viața ei ca mamă singură.

Aproape 500 de alpiniști străini au primit în acest an permise pentru a urca pe Muntele Everest. Cei mai mulți încearcă ascensiunea însoțiți de cel puțin un ghid nepalez, care nu are nevoie de permis.

Unii au atras atenția asupra riscurilor de siguranță și asupra posibilității apariției unor „aglomerații” pe Everest, după ce un bloc mare și periculos de ghețar a blocat traseul de urcare dinspre Tabăra de Bază din Nepal.