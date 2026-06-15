Progrese remarcabile în lupta împotriva cancerului. Experți de top au participat la Forumul Național de Gineco-Oncologie

Progrese remarcabile în lupta împotriva cancerului. Experți de top au participat la Forumul Național de Gineco-Oncologie. FOTO: Antena 3 CNN

Forumul Național de Gineco-Oncologie, desfășurat la București pe parcursul a trei zile, a reunit experți de top care au prezentat cele mai noi metode și tehnici medicale de depistare, diagnostic și tratament al cancerelor ginecologice. În România, cancerul de col uterin și cancerul de sân sunt depistate de cele mai multe ori în stadii avansate de boală, astfel că țara noastră se află pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze tratabile.

Screeningul, diagnosticarea, metodele inovative de tratament și monitorizarea cancerelor ginecologice au fost principalele teme de discuție, la care au participat specialiști de top din România și din străinătate.

În România, cancerul de sân reprezintă 10% din totalul deceselor care ar fi putut fi evitate prin tratament medical la timp. În prima zi a Forumului a fost lansat proiectul "DARIA", un program național de screening care se adresează în special femeilor din grupuri vulnerabile sau defavorizate.

Prof. univ. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonatorul științific al Forumului Național de Gineco-Oncologie: "Ne propunem ca, în urma acestui proiect, să putem realiza acele centre care, în perspectivă, să poată asigura screeningul cancerului de sân la nivel populațional. Pentru moment, proiectul este gândit pentru populațiile defavorizate și, în paralel, se vor forma specialiști. Se pun bazele centrelor de screening în toate regiunile de dezvoltare și acolo unde ele nu există încă."

A doua zi a Forumului a fost concentrată pe toate tipurile de cancere ginecologice, precum cancerul ovarian, cancerul de col uterin și cel endometrial. Specialiștii au prezentat cele mai moderne și revoluționare tehnici medicale în depistarea, diagnosticarea și tratamentul cancerelor ginecologice.

Prof. univ. Patriciu Achimaș-Cadariu: "Numărul cancerelor de col uterin este unul enorm. Este ca în Europa de Vest după Al Doilea Război Mondial, când ei au început screeningul. Pe de altă parte, numărul cazurilor de cancer endometrial este în creștere. Mai avem și cancerul ovarian, o mare problemă."

Ultima zi a Forumului a adus noutăți în chirurgia cancerelor ginecologice, precum și în abordările multidisciplinare și managementul pe termen lung al acestor afecțiuni.

Prof. univ. Patriciu Achimaș-Cadariu: "Trebuie să le aplicăm pe pacientele noastre tocmai pentru a le prelungi supraviețuirea și calitatea vieții. În sensul acesta, aș vorbi despre partea de chirurgie, despre chirurgia minim invazivă, care a pătruns în România și se dezvoltă accelerat în unele centre, atât partea endoscopică, cât și partea robotică. În egală măsură, vorbim despre progresele în radioterapie și despre noile tehnici stereotactice, brahiterapie și altele. Punând cap la cap medicina personalizată, noile tehnologii și inteligența artificială, cred că deceniile care vin vor aduce un plus în supraviețuire și un plus în calitatea vieții."

Răzvan Predica, CEO al unui grup de clinici medicale private: "Avem un parteneriat de lungă durată cu Institutul Oncologic din Cluj și cu echipa medicală de acolo. Încercăm să susținem specialiștii pentru a crește speranța de viață în România."

Forumul Național de Gineco-Oncologie, ajuns la a IX-a ediție, a fost organizat de Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, sub egida UMF "Carol Davila".