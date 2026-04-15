Asteroidul "Zeul Haosului” va fi vizibil cu ochiul liber în 2029, când va fi de 12 ori mai aproape de Pământ decât Luna, potrivit NASA

Asteroidul 99942 Apophis – numit după zeitatea egipteană a haosului, întunericului și focului – va fi vizibil cu ochiul liber peste trei ani, într-un eveniment ceresc rar. Obiectul spațial este așteptat să treacă în siguranță pe lângă Pământ pe 13 aprilie 2029, a anunțat NASA, potrivit ABC News.

Asteroidul va trece la aproximativ 32.000 de kilometri de Pământ – de aproape 12 ori mai aproape decât distanța medie a Lunii față de Pământ și mai aproape decât mulți sateliți de pe orbita geosincronă – ceea ce îl face una dintre cele mai apropiate apropieri înregistrate vreodată pentru un obiect de dimensiunea sa și un „eveniment foarte rar”, potrivit NASA.

Apropierea va fi vizibilă pentru observatorii de la sol în emisfera estică, dacă vremea permite, potrivit NASA. Va fi suficient de aproape încât observatorii cerului să nu aibă nevoie de un telescop sau de un binoclu pentru a-l vedea, spun astronomii.

Când Apophis a fost descoperit pentru prima dată în 2004, a fost etichetat drept un asteroid potențial periculos din cauza posibilității ca acesta să impacteze Pământul în 2029, 2036 sau 2068, potrivit NASA.

După ce au urmărit îndeaproape asteroidul și orbita sa folosind telescoape optice și radar terestru, astronomii sunt acum încrezători că nu există riscul ca Apophis să impacteze Pământul timp de cel puțin 100 de ani.

Atracția gravitațională a Pământului ar putea schimba orbita asteroidului în jurul soarelui la trecerea sa în 2029, făcând orbita puțin mai mare sau perioada orbitală puțin mai lungă, dar riscul de impact cu Pământul va rămâne același, spune NASA. Trecerea sa apropiată va oferi, de asemenea, astronomilor din întreaga lume oportunitatea de a afla mai multe despre asteroid.

Apophis este numele grecesc al zeului egiptean cunoscut sub numele de Apep. Numele a fost propus de astronomii care au descoperit asteroidul: Roy Tucker, David Tholen și Fabrizio Bernardi de la Observatorul Național Kitt Peak de lângă Tucson, Arizona.

Asteroidul este o relicvă a sistemului solar timpuriu de acum aproximativ 4,6 miliarde de ani, realizată din materie primă rămasă care nu a făcut niciodată parte dintr-o planetă sau lună, potrivit NASA. Deși dimensiunea și forma sa exactă sunt necunoscute, are un diametru mediu de aproximativ 338 de metri și o axă lungă de cel puțin 443 de metri.

Suprafața lui Apophis este alterată din cauza expunerii de eoni la vremea spațială, inclusiv vântul solar și razele cosmice, potrivit Institutului de Tehnologie din Massachusetts.

Observatoarele din întreaga lume și din spațiu vor observa apropierea istorică a asteroidului de Pământ pentru a înțelege mai bine proprietățile sale fizice.

NASA a redirecționat o navă spațială pentru a se întâlni cu Apophis la scurt timp după apropierea sa din 2029, în timp ce Agenția Spațială Europeană trimite o navă spațială pentru a-l studia.

Când va avea loc survolul din aprilie 2029, Apophis va deveni membru al grupului „Apollo”, familia de asteroizi care traversează orbita Pământului, dar care au ei înșiși orbite în jurul Soarelui mai late decât cea a Pământului, potrivit ESA.