Asteroidul „Zeul haosului” va trece aproape de Pământ, anunță NASA: Un astfel de eveniment are loc o dată la câteva mii de ani

O animație creată de NASA arată apropierea asteroidului Apophis de Pământ în 2029. Sursa foto: NASA

Un asteroid de dimensiunea a trei terenuri de fotbal va trece pe lângă Pământ peste trei ani, oferind oamenilor de știință o ocazie rară de a studia de aproape o rocă spațială uriașă. Numit Apophis — după zeitatea egipteană antică cunoscută drept „zeul haosului” — asteroidul este așteptat să treacă în apropierea planetei pe 13 aprilie 2029, potrivit NASA. Acesta se va apropia la aproximativ 20.000 de mile de suprafața, transmite CBS News.

Pământului, ceea ce este mai aproape decât multe dintre sateliții aflați pe orbită, a precizat agenția. Cei mai îndepărtați sateliți orbitează, de regulă, la aproximativ 22.000 de mile deasupra Ecuatorului.

„Un asteroid potențial periculos”

Oamenii de știință consideră că Apophis este „un asteroid potențial periculos”, însă NASA a asigurat publicul că acesta va trece în siguranță pe lângă Pământ în 2029. După ani de monitorizare, cercetătorii spun că sunt siguri că nu există risc de impact cu Pământul pentru cel puțin 100 de ani.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ, pentru nicio persoană sau formă de viață de pe el, și nici pentru astronauți sau sateliții din spațiu”, a transmis agenția. „Însă evenimentul reprezintă o oportunitate uimitoare și fără precedent de a afla mult mai multe despre Apophis și despre asteroizii similari din apropierea Pământului.”

Persoanele aflate în emisfera estică vor putea observa asteroidul cu ochiul liber, dacă vremea va permite, potrivit NASA.

Este extrem de rar ca un asteroid de dimensiunea lui Apophis să treacă atât de aproape de Pământ. NASA estimează că astfel de evenimente au loc, în medie, o dată la câteva mii de ani. Dacă această estimare este corectă, atunci trecerea din 2029 va fi prima de acest fel din istorie care va putea fi observată îndeaproape cu tehnologie modernă.

Deși Apophis nu va pune în pericol oamenii de pe Pământ atunci când va trece pe lângă planetă, forța gravitațională a Pământului în timpul acestei apropieri ar putea „întinde” și „comprima” asteroidul, posibil declanșând mici alunecări de teren sau alte mișcări similare pe suprafața sa, potrivit NASA.

Ce se știe până acum despre Apophis

Modul în care asteroidul va reacționa îi va ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine Apophis și compoziția sa. Cercetătorii NASA cred că acesta este alcătuit din materiale cosmice rămase din formarea timpurie a Sistemului Solar, care nu au devenit niciodată parte a unor planete sau luni.

Diametrul său mediu — o măsură standardizată a distanței de la o parte a rocii la cealaltă — este de 1.115 picioare, aproximativ dimensiunea a trei terenuri de fotbal. Distanța dintre cele mai îndepărtate două puncte ale asteroidului este considerabil mai mare, de circa 1.480 de picioare sau chiar mai mult, potrivit NASA. Forma sa nu este cunoscută cu exactitate, însă observațiile sugerează că ar putea semăna cu o arahidă.

Apophis a fost descoperit pentru prima dată pe 19 iunie 2004 de astronomii Roy Tucker, David Tholen și Fabrizio Bernardi la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona. Un alt grup de astronomi a observat din nou asteroidul mai târziu în același an, la un observator din Australia.