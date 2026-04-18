Descoperire surprinzătoare: Amud 7, un bebeluș neanderthalian, demonstrează că s-a dezvoltat mai repede decât oamenii moderni

Publicat la 07:00 18 Apr 2026 Modificat la 07:00 18 Apr 2026

Rămășițele au fost descoperite într-o peșteră din apropierea Mării Galileei / sursă foto: Getty Images

Rămășițele unui bebeluș neanderthalian descoperite în Israel le oferă cercetătorilor indicii importante despre modul în care se dezvoltau acești oameni preistorici. Analiza oaselor arată că neanderthalienii creșteau mult mai rapid în primii ani de viață decât oamenii moderni.

Potrivit arheologilor, rămășițele copilului, cunoscut sub numele de „Amud 7”, au fost găsite într-o peșteră din apropierea Mării Galileei și datează de acum aproximativ 51.000-56.000 de ani.

Rămășițele au fost descoperite în anii ’60, însă abia recent, cercetătorii au realizat un studiu complet asupra celor 111 oase recuperate, potrivit El Pais.

Rezultatele arată că bebelușul avea mai puțin de un an, posibil în jur de șase luni.

„Cred că Amud 7 avea mai puțin de 12 luni, mai aproape de șase”, spune Ella Been, profesoară la Ono Academic College din Israel și prima autoare a studiului.

Studiul, publicat în revista Current Biology, sugerează, de asemenea, că Homo neanderthalensis se dezvoltau într-un ritm mai rapid decât Homo sapiens. Condițiile de mediu mai dure cu care se confruntau aceștia ar putea explica această diferență crucială.

„Există câteva diferențe notabile: oase robuste, un endocraniu (cutia craniană) mare, lipsa bărbiei, o claviculă foarte curbată, o înclinație superioară a spinei scapulei (omoplatului), o orientare inferioară a cavității glenoide și o tibie relativ scurtă”, spune Been, care este și cercetătoare la Universitatea din Tel Aviv.

Faptul că un copil de o vârstă atât de fragedă prezintă deja diferențe morfologice atât de marcate este extrem de semnificativ, spune cercetătoarea israeliană.

„Faptul că aceste diferențe apar atât de devreme în viață indică faptul că morfologia neanderthaliană este profund înrădăcinată în biologia sa și nu este modelată de mediu sau comportament”, susține ea.

Amud 7 s-a dezvoltat într-un ritm mai rapid. Dimensiunea corpului său și volumul subcranian (estimat la 879 de centimetri cubi) corespund celor ale unui bebeluș uman modern cu câteva luni mai mare decât vârsta sa dentară. Discrepanța dintre maturitatea scheletică și cea dentară indică un ritm mai rapid de creștere corporală în rândul copiilor neanderthalieni.