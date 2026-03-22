O plantă extrem de veche produce apă care pare să provină din spațiu: „Dacă nu aș fi știut, aș fi crezut că vine dintr-un meteorit”

Apa are o compoziție de oxigen cum nu a mai fost măsurată până acum pe Pământ. Foto: Getty Images

O descoperire surprinzătoare a atras atenția cercetătorilor: apa din interiorul unei plante vii de tip coada-calului (Equisetum) are o compoziție de oxigen cum nu a mai fost măsurată până acum pe Pământ. Rezultatul schimbă modul în care oamenii de știință înțeleg evaporarea apei și felul în care plantele „înregistrează” condițiile de mediu, potrivit Earth.

Un fenomen observat chiar în interiorul plantei

Apa circulă prin tulpina tubulară a plantei de la bază spre vârf. Pe măsură ce urcă, compoziția ei se modifică. Cercetătorii au prelevat probe din diferite puncte ale tulpinii și au observat că, treptat, apa devine tot mai bogată în oxigen „greu” (o formă mai masivă a atomului de oxigen).

La vârf, valorile au depășit orice a fost măsurat anterior în natură. Surprinzător este că acest fenomen nu are loc într-un mediu extrem, ci chiar în interiorul unei plante obișnuite.

Rolul evaporării

Pe măsură ce apa urcă prin tulpină, o parte din ea se evaporă înainte de a ajunge la frunze. Moleculele mai ușoare se pierd primele, iar cele mai grele rămân, ceea ce duce la acumularea lor treptată.

Astfel, fiecare porțiune a tulpinii pornește cu apă deja „modificată” și o transformă și mai mult. Căldura și aerul uscat accelerează procesul, ceea ce ar putea explica unele rezultate neobișnuite observate la plantele din deșert.

De ce contează oxigenul

Oxigenul din apă funcționează ca un fel de „amprentă” chimică. Cercetătorii îl folosesc pentru a înțelege de unde provine apa și prin ce procese a trecut.

Problema este că evaporarea poate schimba această amprentă, făcând ca unele medii sau fosile să pară mai umede sau mai uscate decât au fost în realitate.

Rezultate neașteptate

În acest studiu au fost analizate simultan trei tipuri diferite de oxigen. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să urmărească mai exact cum se modifică apa în interiorul plantei și să evite erorile care apar când se măsoară un singur tip.

Coada-calului este o plantă foarte veche. În interiorul ei, proporția de oxigen greu crește atât de mult încât depășește orice limită cunoscută până acum.

Unul dintre cercetători a spus că, dacă ar fi găsit o astfel de probă fără context, ar fi crezut că provine dintr-un meteorit.

Planta produce și mici structuri de siliciu care se pot păstra în timp, chiar și după moartea ei. Acestea sunt folosite de cercetători pentru a reconstrui clima din trecut.

Însă studiul arată că semnătura chimică din aceste structuri nu coincide întotdeauna cu apa din plantă, ceea ce poate duce la interpretări greșite, mai ales când se analizează fosile.

Datele obținute au arătat că unele constante folosite în modelele științifice erau ușor inexacte. După corectarea lor, explicațiile pentru anumite rezultate ciudate, inclusiv cele din mediile aride, devin mai clare.

Ce înseamnă pentru studiul climei

Analiza oxigenului din plante și fosile este folosită pentru a reconstrui clima din trecut, inclusiv umiditatea din epoci foarte vechi.

Noua descoperire arată însă că aceste interpretări trebuie făcute cu mai multă atenție, deoarece procesele interne ale plantelor pot distorsiona semnalele.

Studiul a fost realizat cu ajutorul studenților, care au colectat probe și au participat la analize de laborator. Astfel de proiecte contribuie la îmbunătățirea metodelor de studiu și la testarea lor în condiții reale.

Descoperirea deschide noi direcții de cercetare. Următorul pas este verificarea acestor fenomene și la alte plante și în alte medii, mai ales acolo unde seceta accentuează evaporarea.