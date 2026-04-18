Părul roșcat ar putea avea un avantaj neașteptat, spun cercetătorii

Un studiu genetic amplu scoate la iveală lucruri uimitoare despre persoanele cu părul roșcat și pielea deschisă. Acestea ar fi fost favorizate de selecția naturală de-a lungul ultimelor milenii, potrivit The Guardian.

Cercetarea, publicată în revista Nature, se bazează pe analiza ADN-ului provenit de la aproape 16.000 de rămășițe umane antice și peste 6.000 de persoane din prezent.

Mai exact, cercetătorii au identificat 479 de variante genetice care au fost favorizate în timp.

Printre acestea se numără gene asociate cu părul roșcat și pielea deschisă, predispoziția la boala celiacă dar și un risc mai scăzut de diabet, chelie și artrită reumatoidă.

Care ar fi avantajul

Deși studiul nu stabilește o cauză exactă, oamenii de știință sugerează câteva explicații posibile. Una dintre ele este legată de producția de vitamina D.

Persoanele cu piele deschisă și păr roșcat pot produce vitamina D mai eficient în condiții de lumină solară redusă, un avantaj important în regiunile nordice, mai ales după trecerea la agricultură, când dieta conținea mai puțină vitamină D.

„Este posibil ca părul roșcat să fi fost benefic acum 4.000 de ani sau să fi fost transmis odată cu o altă trăsătură importantă”, notează autorii studiului.

Descoperiri neașteptate

Unele rezultate sunt mai greu de explicat. De exemplu, o mutație asociată cu boala celiacă a apărut în urmă cu aproximativ 4.000 de ani și a devenit din ce în ce mai frecventă, deși crește riscul unei afecțiuni autoimune.

Un alt exemplu este gena imunitară TYK2, care crește riscul de tuberculoză. Frecvența ei a crescut între acum 9.000 și 3.000 de ani, după care a început să scadă. Cercetătorii cred că astfel de gene ar fi putut oferi protecție împotriva altor agenți patogeni, în anumite perioade istorice.

Schimbări legate de stilul de viață

Studiul arată și o selecție negativă pentru combinații genetice asociate cu un procent mare de grăsime corporală. Acest lucru este explicat prin ipoteza „genelor economice”: capacitatea de a stoca grăsime era utilă în perioadele de foamete ale vânătorilor-culegători, dar a devenit mai puțin avantajoasă odată cu stabilizarea surselor de hrană în epoca agricolă.

Potrivit lui Ali Akbari, autorul principal al studiului, noile metode permit o perspectivă fără precedent:

„Cu aceste tehnici și cantitatea mare de date genetice antice, putem observa cum selecția naturală modelează biologia aproape în timp real.”

Studiul s-a concentrat pe populațiile din vestul Eurasiei, iar cercetătorii subliniază că nu este clar dacă aceleași tendințe se regăsesc și în alte regiuni ale lumii.