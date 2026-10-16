Cel mai mare parc de lumini din România se deschide azi în București, la Grădina Botanică: Program și bilete pentru „Ocolul Pământului”

Lumina Park se deschide pentru prima dată în România, pe 16 octombrie, la Grădina Botanică din București. Sursa foto: Lumina Park

Lumina Park, conceptul internațional de trasee luminoase în aer liber, se deschide pentru prima dată în România, pe 16 octombrie, la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București. Prima ediție locală, „Ocolul Pământului”, transformă grădina, după lăsarea serii, într-o experiență de explorare pentru toate vârstele, construită din lumină, muzică, scenografie și joc.

Până în ianuarie 2027, publicul este invitat să parcurgă un traseu nocturn inspirat de locuri, tradiții și povești din diferite colțuri ale lumii. Lumina Park propune o experiență de seară pentru familii, cupluri și grupuri de prieteni, construită în jurul bucuriei de a explora împreună.

O călătorie în jurul lumii

Conceptul internațional ajunge în București sub forma unei experiențe multimedia în aer liber. Traseul are aproximativ 1,5 kilometri și reunește peste 200 de instalații luminoase, decoruri și scene care recreează atmosfera unor destinații din întreaga lume. Muzica, scenografia și lumina completează fiecare zonă și leagă experiența într-o singură poveste.

Tema „Ocolul Pământului” propune un mod ludic de a explora lumea. Pe parcursul traseului, vizitatorii descoperă povești, tradiții și momente importante din istoria diferitelor țări. Pentru copii, călătoria devine și o aventură plină de personaje și repere care au marcat istoria locurilor reprezentate, într-un format accesibil și ușor de urmărit.

Un nou mod de a descoperi Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București

Lumina Park oferă o perspectivă diferită asupra Grădinii Botanice „Dimitrie Brandza”. După lăsarea serii, aleile devin parte dintr-un traseu bine gândit, iar natura, arta, muzica și jocul se întâlnesc într-o experiență imersivă care se descoperă pas cu pas.

Vizitatorii pot parcurge traseul în propriul ritm, iar o vizită durează în jur de o oră. Fiecare zonă aduce o nouă oprire: o instalație interactivă, un decor inspirat de o altă cultură, o coloană sonoră specifică sau un cadru potrivit pentru fotografii. Copiii pot căuta indicii de-a lungul traseului și pot participa la un quiz interactiv online, deschis tuturor, cu premii pentru cei care îl finalizează.

Pe tot parcursul traseului, standurile de food & beverages așteaptă vizitatorii cu băuturi calde și gustări, perfecte pentru serile răcoroase. Amplasat în aer liber, Lumina Park este alternativa ideală la o seară de toamnă sau iarnă petrecută acasă.

Program și bilete

Lumina Park poate fi vizitat de marți până duminică, programul începând de la ora 18 până la ora 22, ultima intrare fiind la ora 21.

În weekendul de deschidere, 16–18 octombrie, Lumina Park oferă prețuri speciale cu reduceri de 50%: prețul unui bilet pornește de la 30 de lei.

În restul sezonului, tarifele standard pornesc de la 59 de lei. Programul complet, tarifele pentru fiecare categorie și achiziționarea biletelor sunt disponibile pe lumina-park.ro.

Lumina Park, un concept internațional, în premieră în România

Lumina Park ajunge pentru prima dată în România prin parteneriatul cu Universum Events, organizator român de evenimente la scară largă. Ediția de la București, produsă integral de Universum Events, introduce un format nou de petrecere a serilor în oraș, în care o plimbare prin Grădina Botanică devine o călătorie de explorare și trăit împreună.

Prezent în Polonia, Ungaria, Cehia și Lituania, Lumina Park a atras până acum peste 2,9 milioane de vizitatori la nivel internațional. În Europa, parcurile Lumina au propus în timp teme diferite, adaptate fiecărui oraș și fiecărui sezon, de la povești fantastice la universuri inspirate de film, istorie sau călătorii.

„Ne-am dorit ca «Ocolul Pământului» să transforme o seară obișnuită într-o aventură. Copiii pot porni într-o aventură cu personaje și povești din întreaga lume, iar adulții se pot bucura de Grădina Botanică așa cum nu au ocazia să o vadă prea des. Împreună cu echipa Lumina Park, aducem în România un format internațional care îmbină spectacolul vizual, joaca și bucuria de a descoperi ceva nou, la fiecare pas”, a declarat Cristian Hossu, CEO Universum Events.

Despre Lumina Park

Lumina Park este unul dintre cei mai mari creatori de parcuri de lumini din Europa. Proiectele dezvoltate combină instalații luminoase, muzică și scenografie într-o poveste pe care vizitatorii o descoperă pas cu pas, în timp ce străbat parcul.

Ce diferențiază Lumina Park este abordarea imersivă: fiecare zonă are o identitate proprie, construită prin lumini, coloană sonoră și decoruri tematice, astfel încât vizita devine o călătorie, nu doar o plimbare printre instalații. Experiența este completată de elemente interactive și educative.

Cu șase ani de experiență în domeniu, echipa a realizat 45 de proiecte în Europa, a atras aproape 3 milioane de vizitatori și include, în fiecare parc, peste 150 de instalații luminoase.

Despre UNIVERSUM

UNIVERSUM este un ecosistem integrat de expertiză, echipe și soluții pentru crearea și implementarea evenimentelor, cu peste 18 ani de experiență și un portofoliu de peste 4.000 de proiecte livrate.

Sub semnătura „Large Scale Events Architects”, UNIVERSUM reunește strategia, creația, producția tehnică și logistica, coordonând fiecare proiect de la concept până la experiența live.

Ecosistemul acoperă evenimente corporate, conferințe de business, lansări de produs, activări de brand, campanii experiențiale și programe de teambuilding, alături de proiecte proprii de amploare, precum Bucharest Tech Week, GoTech World, nZEB Expo și RESPAWN.

În 2020, UNIVERSUM s-a numărat printre cele șase companii românești incluse în clasamentul Financial Times „FT 1000 - Europe’s Fastest Growing Companies”.

Despre Universitatea din București

Universitatea din București are o istorie care începe în 1864 și este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior și cercetare din România, cu o tradiție academică de peste 160 de ani și o recunoaștere internațională confirmată de prezența constantă în clasamente universitare de prestigiu.

Din 2019, Universitatea din București face parte din Alianța Universitară Civică Europeană – CIVIS alături de alte zece universități europene de renume.

Universitatea din București reunește astăzi o comunitate academică de peste 37.000 de studenți, 1.300 de cadre didactice și 500 de cercetători.

Cele 20 de facultăți ale Universității din București oferă 101 programe de licență și 224 de programe de masterat, la care se adaugă 24 de școli doctorale pe domenii specifice. Activitatea de cercetare se desfășoară inclusiv în cele peste 50 de centre și în nouă stațiuni de cercetare ale universității.

Despre Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București

Cu o istorie vie care începe în 1860, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București este un mediu al interacţiunii active și un spaţiu de cunoaștere și cercetare de profil.

Cu o întindere de peste 18 hectare, Grădina Botanică a Universității din București adăpostește peste 4.000 de specii de plante din diverse zone geografice și climatice și numeroase plante rare și include 10 sectoare exterioare, organizate tematic, o amplă și variată seră de expoziţie, vechea seră și un fascinant muzeu botanic.

Serele Grădinii Botanice sunt o zonă de studiu și de cercetare, dar și un spaţiu de recreere într-un mediu exotic, incluzând o bogată selecţie de specii luxuriante și neobișnuite, provenite din zonele tropicale, subtropicale și ecuatoriale de pe glob.