Surpriză în distribuția lui 007: Doi noi actori de prim rang ar putea interpreta rolul lui James Bond, după „probe secrete”

În fiecare săptămână apare un nou zvon și o presupusă „confirmare” privind identitatea actorului. FOTO: Hepta

Doi actori consacrați, cunoscuți pentru rolurile principale pe care le-au interpretat, s-ar număra printre cei cinci candidați care au susținut până acum probe de filmare pentru rolul lui James Bond. Dacă unul dintre ei va obține mult râvnitul rol, aceștia ar fi cele mai cunoscute vedete distribuite vreodată în rolul agentului 007, potrivit Euronews.

În fiecare săptămână apare un nou zvon și o presupusă „confirmare” privind identitatea actorului care îl va interpreta pe cel de-al șaptelea James Bond.

În timp ce mulți considerau că lupta se dă între trei actori, în acest weekend au apărut informații surprinzătoare potrivit cărora alte două vedete au dat probe pentru rolul lui Bond. Este vorba despre actori cu mult mai multă notorietate decât ceilalți candidați.

Când a fost anunțată lista scurtă, s-a făcut referire la un al patrulea candidat misterios. Se pare însă că acel candidat necunoscut era, de fapt, reprezentat de doi actori, care au schimbat radical cursul competiției pentru rol.

Probe secrete pe platourile de filmare

Potrivit publicațiilor Deadline și Variety, Nicholas Hoult și Robert Pattinson au susținut probe de filmare secrete pentru rolul lui Bond.

Hoult, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut mai ales pentru rolurile din seria X-Men, Mad Max: Fury Road, Nosferatu și Superman. În cel din urmă film, dar și în viitoarea continuare, Man of Tomorrow, îl interpretează pe maleficul Lex Luthor.

În ceea ce îl privește pe Pattinson, în vârstă de 40 de ani, actorul nu mai are nevoie de nicio prezentare. După rolurile care l-au făcut celebru în Harry Potter și Pocalul de Foc și seria Amurg, cariera sa a continuat să evolueze, cu apariții în filme precum Orașul pierdut Z, High Life, The Lighthouse și Tenet. El este și actualul Batman, după ce a debutat în rolul Cavalerului Negru în filmul The Batman, regizat de Matt Reeves, în 2022. În prezent, filmează pentru continuarea acestuia.

Anul acesta a fost deosebit de aglomerat, dar și productiv pentru Pattinson. Actorul a jucat alături de Zendaya în The Drama, l-a interpretat pe Antinous în Odiseea, filmul lui Christopher Nolan, și a dat viață prezentatorului american de televiziune Chris Hansen în Primetime. Următorul său proiect va fi Dune: Partea a III-a, regizat de nimeni altul decât cineastul canadian Denis Villeneuve, nominalizat de patru ori la Oscar și regizorul viitorului film James Bond. Mulți consideră că acest lucru reprezintă un indiciu că Pattinson are un avantaj și că a devenit principalul favorit pentru rolul lui 007.

Având în vedere că atât Hoult, cât și Pattinson sunt deja doi dintre actorii consacrați care interpretează roluri principale la Hollywood, informația privind includerea lor în cursa pentru rolul lui Bond este surprinzătoare.

De regulă, rolul lui Bond este cel care transformă un actor într-o vedetă, iar producătorii preferă, de obicei, interpreți aflați în ascensiune. Sean Connery era relativ necunoscut înainte de a deveni Bond. George Lazenby nu jucase în alte producții în afara câtorva reclame. Roger Moore era cunoscut publicului datorită serialului The Saint, dar nu avusese un succes major pe marele ecran. Timothy Dalton avea o carieră teatrală importantă, dar nu era un star consacrat de cinema. Pierce Brosnan fusese mult timp un candidat la rolul lui Bond, însă era cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Remington Steele în serialul de televiziune cu același nume. Doar Daniel Craig avea deja câteva roluri importante în filme precum Drumul spre pierzanie, Layer Cake și Munich. Cu toate acestea, Casino Royale a fost filmul care l-a transformat într-un adevărat actor principal de prim rang.

Având în vedere acest istoric, dar și faptul că vedetele consacrate solicită onorarii mai mari, mulți se așteptau ca Amazon să mizeze pe un actor relativ necunoscut, aflat la sfârșitul vârstei de 20 de ani sau la începutul celei de 30, și nu pe cineva care este deja foarte solicitat.

Schimbare de plan pentru Amazon

Informațiile recente despre probele de filmare susținute de Hoult și Pattinson dau acum greutate argumentului contrar, potrivit căruia Amazon, care a preluat anul trecut controlul creativ asupra francizei Bond de la producătorii de lungă durată Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, ar putea renunța la tradiție și ar putea distribui un actor mai cunoscut. Acest lucru ar însemna însă că publicul nu va avea ocazia să descopere un interpret „nou”, iar producătorii vor trebui să depună eforturi mai mari pentru a șterge din memoria spectatorilor amintirea rolurilor sale celebre anterioare.

Într-un interviu acordat publicației The Independent la începutul acestui an despre procesul de selecție, Debbie McWilliams, fost director de casting care a contribuit la distribuirea lui Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig în rolul lui Bond, a declarat că „este absolut esențial ca [Bond] să păstreze un mister total”, adăugând: „Vrem să știm cât mai puține lucruri posibil despre ei la nivel personal, pentru că așa sunt spionii”.

„Nu trebuie să știm unde își face cumpărăturile, cine sunt părinții lui sau unde locuiește. Are licență de a ucide și trebuie să credem că este capabil să facă acest lucru. Dacă nu credeți asta, atunci ați pierdut publicul.”

Așadar, ar putea actualul Batman să devină și următorul James Bond?

Pe internet, posibilitatea pare să fie primită cu entuziasm. Utilizatorii subliniază frecvent că rolul lui Pattinson din Tenet a fost asemănător unei probe de casting pentru Bond.

Filmul Bond 26 va fi regizat de Denis Villeneuve, care a sugerat recent, la gala LACMA Art + Film, că nu va comenta procesul de distribuire a rolurilor, dar că „se distrează de minune”.