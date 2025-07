Forza ZU a făcut istorie la Timișoara. Furtuna nu i-a speriat pe fani: „E super concertul. Era nevoie de artiști, de aia am venit”

Zeci de mii de oameni din toată țara s-au adunat sâmbătă pentru o experiență memorabilă / foto: Facebook - Radio ZU

Cel mai așteptat show muzical al verii a ajuns la Timișoara. Forza ZU, spectacolul care adună zeci de mii de oameni la fiecare ediție, a avut loc de Ziua Județului Timiș. Peste 20 de artiști și trupe au urcat pe scenă într-un concert maraton găzduit, de această dată, pe Aeroportul Internațional Timișoara, locația aleasă pentru a face față publicului numeros. În ciuda unei furtuni puternice publicul nu a plecat acasă, ci din contră, alături de Mihai Morar, Daniel Buzdugan și cei mai în vogă artiști din România, au transformat Timișoara în capitala muzicii live.

Cel mai mare concert gratuit din România, Forza ZU, a transformat platforma Aeroportului Internațional "Traian Vuia" din Timișoara într-un adevărat festival al muzicii românești. Zeci de mii de oameni din toată țara s-au adunat sâmbătă pentru o experiență memorabilă, marcată de energie, unitate și artiști de top.

„Cea mai mare forță în cel mai mare județ al României și noi suntem ca acasă, pentru că am avut foarte multe evenimente în Timișoara.

Ne întoarcem cu mari emoții și cu bucurie într-unul din locurile cele mai iubite din Timișoara, adică pe aeroport”,a declarat Daniel Buzdugan.

„E a doua oară când facem parte din istoria Timișoarei. Am făcut istorie acum 13 ani în Piața Operei, cum era numită atunci - acum e Piața Victoriei - și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă pe aeroportul din Timișoara, pentru că noi am decolat din București și am aterizat aici, la Forza ZU, anul acesta”, a declarat Mihai Morar.

Un show plin de energie a electrizat publicul, care a rămas în extaz până la final. Chiar și furtuna care amenința să întrerupă spectacolul nu a reușit să oprească atmosfera incendiară.

„Mă simt foarte bine, e minunat! Nu am fost când ploua, am venit acum seara, că știam că o să se oprească... și e minunat!”, spune o tânără.

„E super concertul! De-aia am și rămas, știam că o să continue! Era nevoie de artiști, de-aia am venit pentru ei și ca să ne simțim bine”, spune o altă tânără.

Evenimentul, organizat de Radio Zu în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, a fost punctul culminant al manifestărilor dedicate Zilei Județului Timiș, aducând împreună comunitatea locală și vizitatori din întreaga țară, într-o atmosferă de sărbătoare.

„Concertul s-a reluat. Din păcate, cu natura nu ne putem pune și a fost chiar un potop la Timișoara. E bine că am făcut eforturi foarte mari pentru a monta din nou scena, pentru a pune iar toate cablurile și toate dispozitivele necesare. Mă bucur că am putut să păstrăm oamenii aici”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Forza ZU 2025, parte din Ziua Județului Timiș, a demonstrat că muzica unește oameni, regiuni și generații și că Timișul este o capitală a culturii muzicale din România.