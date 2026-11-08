Greșelile pe care le fac turiștii când se cazează la hotel. Un expert în bune maniere spune ce obiecte nu trebuie luate din cameră

2 minute de citit Publicat la 19:00 08 Noi 2026 Modificat la 19:00 08 Noi 2026

Un expert în bune maniere explică ce nu ar trebui să faci niciodată când stai la hotel. Sursă foto: Getty Images

Un expert britanic în bune maniere, William Hanson, a dezvăluit comportamentele pe care le consideră nepotrivite atunci când oamenii sunt cazați la hotel. Printre lucrurile care îl deranjează se numără gălăgia de pe holuri, comportamentul nepoliticos față de angajați și furtul obiectelor din camere, potrivit BBC.

Un studiu realizat de Hotels.com arată că turiștii britanici au mai multe obiceiuri nepotrivite atunci când merg la hotel.

Potrivit studiului, cele mai greșite comportamente sunt ocuparea șezlongurilor cu prosoape, fumatul în camere, precum și lipsa de respect față de persoanele așezate la coadă.

William Hanson, unul dintre cei mai cunoscuți experți britaniic în bune maniere și director al Institutului The English Manner din centrul Londrei, susține că unii oameni au impresia că dacă au plătit pentru acea cazare au dreptul de a se comporta cum vor. El califică această atitudine ca fiind una „foarte greșită”.

„Este o relație comercială, așa că unii oameni consideră în mod eronat că au dreptul să se comporte într-un mod în care nu s-ar comporta acasă. Fie că este vorba de a-și lăsa camera într-un adevărat loc de dezastru sau de a fi nepoliticoși cu personalul”, a explicat acesta.

Expertul susține că întâlnește aproape zilnic comportamente care îl deranjează. El a explicat și ce ar trebui să facă turiștii atunci când sunt cazați la hotel pentru a nu lăsa o impresie greșită.

Începe prin a-i trata cu respect pe angajați

William Hanson spune că primul pas pentru a nu lăsa o impresie greșită ca turist este să te comporți respectuos cu personalul hotelului, indiferent de situație.

La fel cum oaspeții își formează o primă impresie despre hotel încă de la intrare, și angajații își fac o părere despre cei care le trec pragul.

Expertul susține că turiștii nu ar trebui să își verse nemulțumirea asupra angajaților, nici măcar atunci când procesul de check-in durează mai mult.

Lasă un mesaj de mulțumire

Potrivit expertului, turiștii ar trebui să folosească recenziile online nu doar pentru a reclama problemele întâmpinate la hotel, ci și pentru a aprecia experiențele plăcute.

El susține că britanicii sunt mai înclinați să scrie o recenzie negativă atunci când ceva nu merge bine.

El recomandă turiștilor să scrie nu doar despre nemulțumiri, ci și despre calitatea serviciilor. Un astfel de exemplu este ca vizitatorii să scrie despre calitatea micului dejun sau despre angajații care au fost de ajutor și au făcut eforturi pentru a-i face pe membrii familiei lor să se simtă bine.

Păstrează liniștea pe holurile hotelului

Un alt obicei de care turiștii ar trebui să țină cont este să aibă grijă să nu-i deranjeze pe ceilalți din hotel.

El amintește că nu toți oaspeții dorm noaptea. Unii pot avea nevoie să se odihnească în timpul zilei, mai ales dacă lucrează în ture de noapte.

El susține că holurile hotelurilor ar trebui să fie cât mai liniștite, asta pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele ușilor. El a explicat că unul dintre principalele motive pentru care oamenii aleg să se cazeze la hotel este să se odihnească și să se bucure de un somn liniștit.

Furtul obiectelor din cameră

Expertul susține că un alt obicei greșit este furtul obiectelor din cameră.

El a explicat că turiștii pot păstra dischetele demachiante, pilele de unghii sau trusele de cusut incluse în seturile de produse de igienă. În schimb, uscătorul de păr nu trebuie luat acasă, asta pentru că înseamnă furt.

Potrivit acestuia, turiștii nu ar trebuia să ia niciodată acasă prosoapele, lenjeriile de pat și halatele. Papucii de unică folosință pot fi însă luați acasă.