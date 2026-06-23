Satul unic în lume transformat de bețișoarele parfumate în destinație celebră pentru fotografi: Imaginile surprinse acolo par ireale

2 minute de citit Publicat la 11:29 23 Iun 2026 Modificat la 11:29 23 Iun 2026

Bețișoarele parfumate colorează curțile în nuanțe spectaculoase de roșu în satul Quang Phu Cau din Vietnam. 18 mai 2026. Sursa foto: Hepta

La aproximativ 35 de kilometri sud de Hanoi, în satul Quang Phu Cau, o tradiție veche de peste un secol continuă să fie păstrată cu grijă de localnici. Cunoscut în întreaga lume pentru producția de bețișoare parfumate folosite în ritualurile religioase și spirituale, satul oferă în această perioadă imagini spectaculoase: mii de mănunchiuri de bețișoare roșii sunt întinse la uscat în curți și pe spațiile deschise, formând modele geometrice impresionante.

Procesul începe cu tăierea bambusului în fâșii subțiri, care sunt apoi vopsite în roșu și lăsate la uscat în bătaia soarelui. După această etapă, bețișoarele sunt acoperite cu un amestec parfumat realizat din plante aromatice, rășini și pulberi naturale. Deși multe etape au fost modernizate cu ajutorul utilajelor, meșteșugarii continuă să respecte metodele tradiționale transmise din generație în generație.

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Cum a ajuns satul cunoscut în toată lumea

Tămâia și bețișoarele parfumate ocupă un loc important în cultura vietnameză, fiind folosite în temple, pagode și în cadrul ritualurilor dedicate strămoșilor. Arderea lor este considerată o formă de respect și de legătură simbolică între lumea celor vii și cea spirituală, motiv pentru care cererea rămâne ridicată pe tot parcursul anului, mai ales în perioada sărbătorilor tradiționale și a Anului Nou Lunar (Tet).

Potrivit datelor locale, aproximativ 3.000 de gospodării din Quang Phu Cau sunt implicate în această activitate, ceea ce înseamnă aproape 70% dintre familiile satului.

Industria consumă zilnic sute de tone de bambus și contribuie semnificativ la economia regiunii. Produsele realizate aici sunt comercializate în întreaga țară și exportate pe numeroase piețe externe.

În ultimii ani, imaginile cu „mările” de bețișoare roșii întinse la uscat au transformat Quang Phu Cau într-una dintre cele mai fotografiate destinații culturale din Vietnam.

Fotografi și turiști din întreaga lume vin aici pentru a surprinde spectacolul vizual unic creat de miile de mănunchiuri colorate dispuse circular în curțile localnicilor.