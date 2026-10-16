Târgul de Crăciun din Craiova este aproape gata pentru deschidere. Primele imagini cu decorurile atipice

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide pe 13 noiembrie și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Mai sunt 70 de zile până la Crăciun, dar la Craiova pregătirile pentru sărbători sunt deja în toi. Se lucrează la decoruri spectaculoase, iar centrul orașului începe să se transforme într-un tărâm de poveste: "Tărâmul Elfilor". Printre atracțiile pregătite pentru această ediție se numără un brad impresionant, care va fi amplasat în Piața Mihai Viteazul, dar și un trenuleț cu jucării, ce le va oferi celor mici o plimbare de neuitat. Oltenii vor să își păstreze și anul acesta titlul de Cel mai Frumos Târg de Crăciun din Europa, câștigat în 2025 prin votul publicului.

Tema aleasă pentru acest an ne poartă într-un univers magic, intitulat "Tărâmul Elfilor". Sculptorii și artiștii lucrează la decorurile care vor transforma centrul orașului într-un spațiu inspirat din lumea elfilor. Pregătirile presupun multă muncă – de la realizarea elementelor decorative până la finisarea și montarea acestora.

"Frumos! Poate e prea devreme, dar merge", a declarat o localnică pentru Antena 3 CNN, iar o tânără a spus: "Atmosfera este foarte frumoasă, abia aştept sărbătorile de iarnă".

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"Este foarte frumos și pe fiecare an, un design mai frumos. (...). Avem un oraș frumos", a subliniat o altă localnică după ce a fost întrebată cum i se par decoraţiunile de la Târgul de Crăciun din Craiova din acest an.

Iar o femeie care este stabilită în străinătate a mărturisit că nu ratează nicio ediţie a evenimentului: "Întotdeauna a fost frumos aici. Da, vin, lucrez în altă parte, nu lucrez în țară, dar de deschidere.... la o săptămână. sunt aici. Întotdeauna suntem aici la deschidere când este".

Și în oraș au început să apară primele semne ale sărbătorilor. Milioane de luminițe și decoruri de mari dimensiuni vor împodobi străzile și piețele din centrul Craiovei. Pentru localnici, pregătirile începute încă din octombrie nu mai sunt o surpriză. În fiecare an, amenajările încep cu mult înainte de inaugurarea târgului, iar mulți așteaptă deja deschiderea acestuia.

"Am pregătit și suntem, în continuare, în lucru, pe ultima sută de metri, foarte multe decoruri specifice acestei teme. Căsuțele vor fi decorate diferit față de anii trecuți. Ne-au dat foarte multă bătaie de cap de decorurile, care sunt puțin atipice. Multă culoare, veselie, atmosferă de poveste", a dezvăluit Gabriel Rizea, sculptor, pentru Antena 3 CNN.

"Va fi un târg spectaculos, mai ales că anul trecut am câștigat locul întâi în Europa pentru cele mai frumoase târguri de crăciun. Una dintre noutăți constă în faptul că vom avea un brad spectaculos în piața, Mihai Viteazul, prin care se va plimba un trenuleț cu jucării. Vom avea labirintul Elfilor, unde copiii îi pot vedea la lucru fabricând jucării pe elfi", a declarat Marina Andronache, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Craiova.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova a ocupat primul loc în clasamentul European Best Destinations, în urma votului publicului. A fost prima dată când târgul a ajuns pe poziția întâi, după două ediții consecutive în care s-a clasat pe locul al doilea. Astfel, Craiova a câștigat titlul de cel mai bun târg de Crăciun din Europa pentru 2026. Organizatorii speră să atragă din nou numeroși vizitatori și au pregătit surprize pentru această ediție.

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide pe 13 noiembrie și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie.