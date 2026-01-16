În Antarctica, a fost inaugurat un sanctuar pentru a conserva arhivele glaciare ale planetei la -52°C

Sanctuarul de gheață va proteja colecția într-un depozit frigorific natural la - 52 °C. FOTO: Hepta

Oamenii de știință au sigilat miercuri bucăți antice de gheață glaciară într-un sanctuar unic în Antarctica, în speranța de a păstra aceste înregistrări ale climei trecute a Pământului, care dispar rapid, pentru secolele următoare, potrivit Le Monde.

Cele două probe de gheață prelevate din Alpii Europei sunt primele depozitate într-o peșteră de zăpadă special construită pe continentul înghețat, care într-o zi ar trebui să găzduiască o arhivă neprețuită din întreaga lume.

Găzduit la Stația Concordia, la 3.200 de metri altitudine, în inima Antarcticii, sanctuarul de gheață va proteja colecția într-un depozit frigorific natural la - 52 °C, fără a fi nevoie de refrigerare.

Probele de gheață aruncă o lumină prețioasă asupra condițiilor climatice din mileniile trecute, iar aceste mostre ar putea ajuta oamenii de știință ai viitorului să le descifreze misterele mult timp după ce ghețarii înșiși se vor topi.

Proiectul ambițios a durat aproape un deceniu și a reprezentat nu doar provocări logistice, ci și provocări diplomatice fără precedent.

Sanctuarul este de fapt o peșteră, lungă de 35 de metri și înaltă și lată de 5 metri, săpată la aproximativ 10 metri sub suprafață în zăpadă compactă, unde temperaturile de îngheț sunt constante.

În condiții senine, dar înghețate, la Concordia, la aproximativ 1.000 de kilometri de coastă, oamenii de știință au tăiat o panglică albastră atunci când cutiile finale care conțineau mostre de carote de la Mont Blanc și Grand Combine au fost plasate în seiful de gheață.

Cu ce va fi umplută "arhiva de gheață"

În deceniile următoare, oamenii de știință intenționează să aprovizioneze arhiva cu gheață glaciară din regiuni alpine precum Anzi, Himalaya și Tadjikistan.

Forate din adâncul ghețarilor montani, miezurile de gheață se compactează lent în timp și conțin praf și alți indicatori climatici care pot spune povești despre condițiile meteorologice antice.

Un strat de gheață limpede indică o perioadă caldă când ghețarul s-a topit și apoi a reînghețat, în timp ce un strat de densitate mică sugerează zăpadă tasată, mai degrabă decât gheață, ceea ce poate ajuta la estimarea precipitațiilor.

Probele fragile cu crăpături, între timp, indică ninsori pe straturi pe jumătate topite care apoi au reînghețat.

Și alte indicii pot dezvălui mai multe informații - materialele vulcanice precum ionii de sulfat pot servi drept markeri temporali, în timp ce izotopii apei pot dezvălui temperaturi.

Însă aceste înregistrări fragile dispar rapid pe măsură ce planeta se încălzește, iar oamenii de știință avertizează că mii de ghețari vor dispărea în fiecare an în următoarele decenii.