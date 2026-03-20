Studiu: Gheţarii din Himalaya s-au topit de două ori mai repede, începând cu anul 2000

Rata de topire a gheţarilor din masivele Hindu Kush şi Himalaya s-a dublat din anii 2000 din cauza încălzirii globale, avertizează autorii a două studii ce vor fi publicate sâmbătă, notează Agerpres.

Conform acestor cercetări, publicate de Centrul Internaţional pentru Dezvoltare Montană Integrată (ICIMOD), cu sediul în Kathmandu, gheţarii din aceste două lanţuri muntoase au pierdut până la 27 de metri în grosime din 1975.

"Aceasta nu este o problemă îndepărtată; este o criză care se agravează în timp real, cu partea sa de dezastre în fiecare vară şi în fiecare sezon musonic", a avertizat directorul ICIMOD, Pema Gyamtsho, într-un comunicat. "Trebuie să consolidăm monitorizarea şi să investim în adaptare acum".

În fiecare an, Afganistanul, Pakistanul, India şi Nepalul sunt afectate de inundaţii şi alunecări de teren mortale, cauzate în special de secarea lacurilor glaciare. Unii experţi sunt de părere că numărul şi intensitatea acestor evenimente cresc odată cu schimbările climatice.

Conform datelor colectate de ICIMOD, suprafaţa gheţarilor din regiune s-a micşorat cu 12% între 1990 şi 2020, iar rezervele lor estimate de gheaţă au scăzut cu 9%.

Emisiile de carbon topesc gheţarii

Rata medie de pierdere a gheţii a crescut de la 35 cm pe an în perioada 1974-1999 la 72 cm după 2000, a explicat cercetătorul Mohd Farooq Azam. "Creşterea temperaturilor înseamnă că gheţarii au din ce în ce mai puţin timp pentru a-şi reface masa. Trebuie să reducem emisiile de carbon pentru a le permite să-şi menţină ciclul natural de refacere", a declarat el.

Autorul principal al celor două studii publicate a subliniat, de asemenea, necesitatea urgentă de a consolida sistemele de monitorizare a gheţarilor pentru a permite detectarea riscurilor înainte de impactul maxim al schimbărilor climatice.

Lanţurile muntoase Hindu Kush şi Himalaya conţin cele mai mari rezerve de gheaţă de pe planetă după poli, cu peste 63.700 de gheţari înregistraţi pe o suprafaţă totală de aproape 55.800 de kilometri pătraţi. Aceşti gheţari alimentează cel puţin zece bazine hidrografice majore care irigă întreaga Asie.