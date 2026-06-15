Unul dintre cei mai bătrâni stejari din Europa se află în Grecia şi are aproape 1.300 de ani

Unul dintre cei mai bătrâni stejari din Europa se află în Grecia şi are aproape 1.300 de ani. Sursa foto: captură YouTube

Un stejar străvechi din nordul Greciei se numără printre cei mai bătrâni copaci care au supraviețuit în Europa. Cu un diametru al trunchiului de 2,25 metri și o înălțime de 23 de metri, botaniștii spun că stejarul gigantic, situat la aproape 2 km de piața principală a orașului Deskati, lângă Grevena, are o vârstă de aproximativ 1.300 de ani, notează Greek Reporter.

Locuitorii orașului din nordul Greciei se pot lăuda acum că se bucură de umbra unuia dintre cei mai bătrâni stejari din Europa, situat la o altitudine de 658 de metri. Arborele a stârnit interesul Primăriei Deskati atât pentru dimensiunea gigantică a trunchiului său, cât și pentru vârsta sa.

"Am decis să realizăm un studiu cu oameni de știință, silvicultori și cercetători pentru a afla vârsta arborelui”, a declarat recent primarul Dimitris Karastergios. Botanistul Ioannis Spanos, cercetător la Direcția Generală de Cercetare Agricolă Elgo-Dimitra, a prelevat mostre din arbore, efectuând măsurători speciale ale inelelor din trunchiul copacului. După studii suplimentare, au ajuns la concluzia că vârsta stejarului este de 1.300 de ani, o vechime uimitoare.

Toate procedurile necesare au fost inițiate imediat autorităţi, pentru a declara stejarul „monument protejat al naturii”. O astfel de distincție, care îi conferă valoare științifică, ecologică, istorică și culturală, semnifică faptul că arborele poate fi valoros în viitor în scopuri educaționale, verificând totodată pentru viitorii îngrijitori că această comoară vie are nevoie de o îngrijire și o protecție specială.

"Ar trebui să începem imediat întreținerea lui, cum ar fi îndepărtarea crengilor moarte, umplerea trunchiului gol cu ​​plută și dezinfectarea lui”, au spus autorităţile.

Semnificația stejarului în Grecia Antică

În mitologia greacă, stejarul este arborele sacru pentru Zeus, regele zeilor. În oracolul lui Zeus din Dodona, Epir, stejarul sacru era piesa centrală a zonei, iar preoții dobândeau o perspectivă asupra intențiilor zeului interpretând foșnetul frunzelor stejarului. Era de departe cel mai dominant arbore al peisajului grecesc antic. De fapt, cuvântul grecesc antic pentru stejar, „drys”, era și cuvântul pentru copac.

Cele două tipuri principale de stejari întâlnite frecvent în regiune sunt stejarul veșnic verde și stejarul valonian de foioase. Ambele variază ca mărime, de la arbust jos și dens, care formează baza pădurilor mediteraneene moderne, până la copaci mari. Aceștia erau apreciați pentru lemnul și ghindele lor, care se coaceau toamna. Taninul era extras și din cupele de ghindă ale stejarului valonian. Această substanță era o componentă vitală utilizată în tăbăcirea pieilor.

În tradițiile grecești se spunea că triburile primitive din Arcadia trăiau cu o dietă stabilă de ghinde. Acesta era un aliment consumat doar în ultimă instanță în perioadele de foamete, deoarece ghindele erau de obicei rezervate pentru hrana animalelor.