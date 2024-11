Nicolae Ciucă: "Nu vreau să mă gândesc la trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că atunci ar fi vorba de România"

Nicolae Ciucă este candidatul prezidențial al PNL. Sursa foto: Hepta

Candidatul prezidențial al PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat, la dezbaterea electorală de la Antena 3 CNN, ce ar face, în calitate de președinte al țării, dacă va primi o cerere de ajutor militar din partea Republicii Moldova, în urma unei agresiuni asupra acesteia din urmă.

Generalul (r) Cristian Barbu: "În programul dumneavoastră ați precizat că, citez Republica Moldova este al doilea stat românesc. Ce ar face generalul Ciucă, președintele României, dacă, în urma unei agresiuni militare asupra Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova ar solicita sprijin militar din partea României? Și mai am o completare interesantă: ați da comanda, conform prerogativelor militare și constituționale, 'Armate române, vă ordon, treceți Prutul'?"

Nicolae Ciucă: "Pornim de la final. Nu mai suntem în 1941 (...) Ceea ce vreau să subliniez în răspunsul la o întrebare cât se poate de complexă, cât se poate de aproape de îngrijorările noastre, ale tuturor, este (...) că trebuie să pornesc de la ceea ce am făcut. Am ajutat Republica Moldova din momentul în care am fost comandant de divizie, șef al Forțelor Terestre, șef al Apărării, ca ministru al Apărării. Am făcut în așa fel încât să pot să am întâlniri și relații de colaborare și de întărire a tot ceea ce înseamnă cooperarea în domeniul militar.

Suntem două țări: România, membru al Alianței Nord-Atlantice, și Republica Moldova, partener al Alianței Nord-Atlantice, și tot ceea ce ține de dimensiunea de apărare este subsumat acestei relații formale.

Nicolae Ciucă: Nu-mi doresc să mă gândesc că sunt trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova

Eu nu m-aș duce până acolo încât să consider că este nevoie să ne gândim la ce am face pentru Republica Moldova dacă Rusia ar ajunge să aibă prezență pe teritoriu Moldovei, pentru că atunci ar fi vorba de România, n-ar fi vorba doar de Republica Moldova.

Din momentul respectiv trebuie să vorbim de tot ceea ce înseamnă Articolul 4 al Alianței Nord-Atlantice, de tot ceea ce înseamnă nevoia noastră de a continua să sprijinim, așa cum am făcut-o până acum, în primul rând Ucraina, pentru că Ucraina trebuie să mențină linia de apărare acolo unde o menține de 1.000 de zile, de aproape trei ani de zile.

Aici trebuie să înțeleagă toată lumea că atunci când sprijinim Ucraina nu facem nimic altceva decât să îndeplinim acele demersuri prin care linia frontului să stea departe de România, să stea departe de Europa.

Și nu mi-aș dori niciodată să mă gândesc și să văd că trupele Federației Ruse vor fi pe teritoriul Moldovei, pentru că atunci situația va fi, totuși, cu totul alta. Și nu doar România va fi cea care trebuie să intervină. Este nevoie de mai mult decât atât", a răspuns Nicolae Ciucă.

Articolul 4 din Tratatul NATO, invocat de Nicolae Ciucă în răspunsul său, are următorul conținut:

"Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți".