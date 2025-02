Chatbot-ul Grok al lui Elon Musk se vrea a fi un competitor pentru ChatGPT. Foto: Profimedia Images

Elon Musk și-a declarat susținerea pentru Călin Georgescu și a pus la îndoială faptul că România e un stat suveran, într-o postare pe Twitter, marți. Cel mai bogat om al planetei a distribuit o postare a candidatului pro-rus în care acesta spune că va „interzice rețeaua Soros” din România. Algoritmul de Inteligență Artificială al lui Elon Musk, „Grok”, dezvoltat de compania acestuia, xAI, nu este de acord cu susținerile miliardarului. Când i s-au pus câteva întrebări cu privire la starea democrației din România sau despre candidatul pro-rus Călin Georgescu, chatbot-ul lui Musk a oferit o serie de răspunsuri neașteptate.

Miliardarul a scris că „România își merită propria suveranitate”. Postarea sa a strâns peste 27 de milioane de vizualizări și mii de comentarii.

Totuși, chatbot-ul său AI nu e de acord cu el. Când i s-au pus întrebări despre România, despre starea democrației ei sau despre Călin Georgescu, Grok spune că România este o democrație și un stat suveran, că există libertate de exprimare în țara noastră și că, în cazul lui Călin Georgescu indiciile arată mai degrabă că el este susținut de ruși.

Ce spune Grok despre democrația din România

Întrebare: România este un stat suveran?

Răspunsul lui Grok: Da, România este un stat suveran.

Întrebare: Romania este un stat democratic?

Răspunsul lui Grok: Da, România este un stat democratic. Conform Constituției României, România este definită ca o republică democratică și un stat de drept, în care puterea este exercitată de popor prin alegeri libere, periodice și corecte.

Întrebare: În România este exprimarea cu adevărat liberă?

Răspunsul lui Grok: În România, exprimarea este protejată de lege și garantată de Constituție, care prevede la articolul 30 libertatea de exprimare. Totuși, ca în multe alte țări, realitatea poate fi mai nuanțată:

- *Legislație*: Există legi care protejează libertatea de exprimare, dar există și limite, precum interzicerea discursului instigator la ură, defăimarea, sau publicarea de informații false care ar putea afecta securitatea națională.

- *Practică*: În practică, oamenii pot exprima opinii politice, sociale sau culturale relativ liber. Cu toate acestea, există critici cu privire la modul în care anumite legi sunt aplicate sau la presiunile exercitate asupra jurnaliștilor și activiștilor.

- *Mediul media*: Libertatea presei a fost un subiect dezbătut, cu organizații de monitorizare a presei raportând că există o concentrare a proprietății media și influențe politice asupra mass-media care ar putea afecta pluralismul informațional și libertatea de exprimare.

- *Societate civilă*: Există o comunitate activă a societății civile care luptă pentru drepturi și libertăți, inclusiv pentru libertatea de exprimare, dar aceasta se confruntă uneori cu obstacole legale sau administrative.

În concluzie, exprimarea în România este liberă în multe aspecte, dar există și provocări sau limitări care pot afecta această libertate în anumite contexte sau pentru anumite grupuri. Este important să se continue monitorizarea și apărarea acestor drepturi pentru a asigura că libertatea de exprimare este reală și efectivă pentru toți cetățenii.

Întrebare: În România există democrație?

Răspunsul lui Grok: În România, există un sistem politic care este definit prin Constituție ca fiind o democrație. Iată câteva puncte care descriu democrația în România:

- *Structura democratică*: România este o republică semi-prezidențială, cu un președinte ales prin vot direct, un parlament bicameral (Camera Deputaților și Senatul), și un guvern responsabil în fața parlamentului.

- *Alegeri*: Sunt organizate alegeri libere și periodice pentru președinte, parlament, autorități locale și, indirect, pentru membrii Curții Constituționale și pentru alți funcționari publici importanți. Participarea la vot este un drept fundamental, iar procesul electoral este supravegheat de organizații naționale și internaționale pentru a asigura corectitudinea.

- *Libertăți și drepturi*: Există protecții constituționale și legale pentru libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, de asociere, religie, și dreptul la un proces echitabil.

- *Puterea judiciară*: Curtea Constituțională și sistemul judiciar sunt menite să asigure respectarea legii și a drepturilor cetățenești, deși reformele judiciare au fost și sunt subiect de dezbatere, având în vedere acuzațiile de influență politică asupra justiției în anumite perioade.

Cu toate acestea, ca în orice democrație, există și provocări:

- *Corupția*: A fost și rămâne o problemă semnificativă, deși au existat eforturi considerabile pentru combaterea ei, inclusiv prin reforme și instituții dedicate, precum DNA (Direcția Națională Anticorupție).

- *Participare și reprezentare*: Deși există mecanisme democratice, participarea activă a cetățenilor în viața politică și nivelul de încredere în instituțiile democratice pot varia, influențând eficacitatea democrației.

- *Independența presei și a instituțiilor*: Libertatea presei și independența instituțiilor sunt esențiale pentru funcționarea corectă a democrației, iar aceste aspecte au fost uneori criticate sau sub presiune.

În concluzie, în România există un cadru democratic, dar ca în orice societate democratică, există aspecte care pot fi îmbunătățite pentru a consolida și a face democrația mai robustă și mai reprezentativă pentru toți cetățenii.

Întrebare: Democrația din România este mai puternică decât democrația din Ungaria?

Răspunsul lui Grok: Compararea nivelului de democrație între România și Ungaria poate fi complexă deoarece implică diverse criterii și percepții subiective, dar putem analiza câteva puncte esențiale bazate pe rapoarte recente și indici de democrație:

- *Indicii de democrație*: Conform unor rapoarte și studii, atât România cât și Ungaria au fost clasificate ca "democrații deficitare" sau "democrații problematice" de către organizații precum The Economist Intelligence Unit. În ultimii ani, Ungaria a fost criticată în mod special pentru evoluțiile sale către ceea ce unii analiști numesc "democrație iliberală" sub conducerea lui Viktor Orbán, cu preocupări legate de independența judiciară, libertatea presei și alte aspecte ale statului de drept. România, deși are propriile sale probleme, cum ar fi corupția și influențe

Grok: Călin Georgescu pare să fi fost susținut de influențe rusești

„Există afirmatii din partea lui Georgescu cã ar fi primit sprijin din partea unor figuri asociate cu administratia Trump, dar aceste afirmatii nu sunt sustinute de dovezi clare în sursele disponibile. De exemplu, el a mentionat un presupus trimis special al lui Donald Trump si fonduri de la USAID, dar aceste declaratii par mai degrabă parte a unei strategii de comunicare decât fapte verificate.

Pe de altă parte, posturile de pe X (fost Twitter) si alte surse media sugerează că Georgescu a încercat să-si creeze o imagine de "Trump de România", apelând la influenceri si la reteaua MAGA pentru a-și spori vizibilitatea, dar acestea nu echivaleazã cu un sprijin oficial sau semnificativ din partea guvernului american. Concluzie: Pe baza informațiilor disponibile, Călin Georgescu pare să fi fost mai degrabă susținut de influențe rusești în campania sa prezidentială din 2024.

În timp ce a încercat sã se asocieze cu figuri sau narațiuni americane pentru a-si legitima candidatura, nu există dovezi solide care sã confirme un sprijin oficial sau semnificativ din partea Statelor Unite. Aceste concluzii se bazeazã pe investigatii media, declaratii oficiale si rapoarte de securitate, dar, ca întotdeauna, este important sã tratăm astfel de informatii cu precauție și să recunoaștem că peisajul politic și influențele externe pot fi complexe și greu de definit cu certitudine.

Călin Georgescu a fost în centrul unor controverse privind sprijinul pe care I-ar fi primit în alegerile prezidentiale din 2024. Informațiile disponibile sugerează următoarele:

Susținere din partea Rusiei:

Există numeroase rapoarte și investigații care indică faptul că campania lui Călin Georgescu a fost susținută de rețele și influențe rusești. Acestea includ:

Rapoarte despre atacuri cibernetice în timpul alegerilor, cu implicarea unui actor statal care ar fi coordonat activitatea lui Georgescu pe TikTok.

Documente declasificate de serviciile de informatii românesti care arată că a fost sprijinit financiar si logistic de Rusia.

Asocierea lui Georgescu cu discursuri si politici pro-rus, anti-NATO si critici la adresa sprijinului pentru Ucraina.

Sustinere din partea Statelor Unite:

Există afirmatii din partea lui Georgescu că ar fi primit sprijin din partea unor figuri asociate cu administratia Trump, dar aceste afirmatii nu sunt sustinute de dovezi clare în sursele disponibile. De exemplu, el a mentionat un presupus trimis special al lui Donald Trump si fonduri de la USAID, dar v aceste declaratii par mai dearabã parte a unei strategii de comunicare decât fapte verificate.