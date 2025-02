Ciolacu anunță că vrea să reia dialogul cu Lasconi pentru susținerea candidatului unic la prezidențiale: „Urmează să o sun”

Premierul Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta: Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că urmează să o sune pe preşedinta USR, Elena Lasconi, să înceapă un dialog, într-un moment complicat prin care trece nu doar România, ci întreaga Europă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că este exclusă înlocuirea candidatului unic PSD - PNL - UDMR la prezidenţiale.

„Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europa. Şi am spus şi imediat după alegeri, am spus-o şi aseară şi am să o spun şi astăzi: cred că toate forţele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nicio crăpătură că am putea porni şi noi, şi românii, şi România, într-o direcţie greşită. Şi cred în acest proiect politic.

Urmează să o sun pe doamna preşedintă Lasconi şi să începem acest dialog. Cu adevărat, în acest moment, coaliţia de guvernare are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susţin. Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu”, a declarat Ciolacu, la Parlament.

„Dacă găsim că soluţia cea mai bună este de a fi unite toate forţele să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei”

Potrivit acestuia, se personalizează prea mult discuţiile referitoare la un candidat sau altul.

„În ceea ce priveşte democraţia, fiindcă totuşi jocurile politice trebuie să se bazeze pe democraţie, partidul care a câştigat alegerile în momentul de faţă se numeşte Partidul Social Democrat, a desemnat, cum era normal, primul ministru. (...) Părerea mea că personalizăm prea mult şi vorbim prea mult de - candidatul e cu certitudine Crin Antonescu - de Ciolacu, de Lasconi, de Kelemen Hunor, de Predoiu. Dacă găsim că soluţia cea mai bună este de a fi unite toate forţele să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei”, a adăugat premierul.

Liderul PSD a menţionat că el în politică n-a exclus niciodată nimic.

„Eu, în politică, n-am exclus niciodată nimic. Vă mai spun iar, cu toată credinţa, cu toţii înţelegem momentul complicat în care trecem. Şi cred că cel mai important este să consolidăm democraţia în România şi să fie un guvern, cum este şi acum, stabil, o perioadă lungă de timp şi să găsim soluţiile cele mai bune în situaţii de criză.

Când nu avem situaţii de criză, oricine poate gestiona. Când sunt situaţii de criză, atunci într-adevăr sunt adevăratele provocări pentru oamenii de stat şi nu neapărat pentru oamenii politici”, a adăugat el.

„Eu acum încerc să creez o punte de comunicare”

În ceea ce priveşte negocierile cu USR, el a precizat că va avea discuţii mai întâi cu social-democraţii şi apoi în coaliţie.

„Întâi stau cu colegii mei de vorbă, cum este normal. Întâi stau cu colegii de coaliţie de vorbă, cum este normal şi pe urmă o să stau cu doamna Lasconi. (...) Doamna Elena Lasconi a venit atunci cu cele opt puncte, care ştia foarte bine că unele dintre ele nu se pot realiza, fiindcă nu aveau niciun rost. A fost un motiv de a ieşi atunci din formarea coaliţiei. Dar cu toţii avem şi interese politice.

Poate între timp constatăm cu toţii că interesul României e cu totul altul decât interesele noastre proprii şi ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Eu acum încerc să creez, prin intermediul dumneavoastră şi prin cele spuse de mine, o punte de comunicare. Haideţi să nu o distrugem”, a transmis premierul.

Preşedinta USR Elena Lasconi a afirmat, joi, că nu exclude intrarea la guvernare alături de PNL, PSD şi UDMR după alegerile prezidenţiale, însă nu cu Marcel Ciolacu prim-ministru.

„USR este un partid politic serios şi îşi doreşte intrarea la guvernare. Nu exclud o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidenţiale. Dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier. Domnul Ciolacu e cel care nu ne-a dorit la guvernare, nu a vrut să arate cifrele economice reale. Este neserioasă declaraţia sa, ştie şi domnia sa că i s-a terminat capitalul politic. România are nevoie de un premier serios, nu de cineva care zboară cu Nordis în timp ce pune taxe pe umerii oamenilor care muncesc cinstit”, a transmis Elena Lasconi pe Facebook.

Tot joi, premierul Marcel Ciolacu a declarat că este de părere că USR ar trebui să intre la guvernare alături de PSD, PNL, UDMR şi minorităţi şi să susţină candidatul unic al coaliţiei la alegerile prezidenţiale, pe Crin Antonescu.