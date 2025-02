Ciolacu: „Mi-am dat seama că domnul Crin Antonescu este mult mai pregătit decât mine”

Marcel Ciolacu adaugă că Antonescu este „profilul real pentru viitorul președinte al României” / foto: hepta

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, într-o conferință de presă, că,

urmărindu-l pe Crin Antonescu vorbind în fața primarilor din România, a constatat că acesta este mult mai pregătit decât el. „Profilul domnului Crin Antonescu este profilul real pentru viitorul președinte al României”, a spus Ciolacu.

„Îl urmăream astăzi de dimineață pe domnul președinte Crin Antonescu în discursul domniei sale, la acord, în fața primarilor comunităților din România, reprezentanții comunelor, și mi-a dat încă o dată seama de faptul că domnul Crin Antonescu este mult mai pregătit decât mine și profilul domnului Crin Antonescu este profilul real pentru viitorul președinte al României, cum a vorbit și despre identitatea națională, și despre religie, și despre demnitate în fața primarilor.

Exact cum trebuie să se adreseze un candidat și un viitor președinte al României și îl felicit pentru acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, în cadrul unei conferințe de presă.

Marcel Ciolacu: „Este esențial ca România să-și apere valorile europene și apartenența la Uniunea Europeană”

Premierul Marcel Ciolacu a mai subliniat că în aceste momente este important ca „România să-și apere valorile europene și apartenența la Uniunea Europeană.”

„Este esențial ca România să-și apere valorile europene și apartenența la Uniunea Europeană. Da, un candidat populist, fiindcă nu este un candidat suveranist, un candidat populist poate să aleagă una dintre cele două părți.

Candidatul alianței electorale PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale are capacitatea de a reprezenta România la nivel extern și are capacitatea de a negocia și de a întreține bunele relații pe care România le are în acest moment atât cu Statele Unite ale Americii, cât și cu Uniunea Europeană.

Repet, este un tren periculos. De vreo săptămână se iau anumite declarații a unor lideri mondiali, sunt scoase din context aceste declarații și cumva voit sau nevoit, împinși sau neîmpinși, intrăm în această pantă periculoasă”, a menționat Marcel Ciolacu.