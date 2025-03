Kelemen Hunor: „Sunt convins că vom reuşi să câştigăm alegerile prezidenţiale. Ne aşteaptă decizii grele în anii care urmează”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU), desfăşurată la Cluj, că este sigur că alegerile prezidenţiale vor fi câştigate de Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare, potrivit Agerpres.

„Ne pregătim de campanie, care va începe undeva pe 3 aprilie. Sigur că dorinţa noastră este să câştigăm alegerile prezidenţiale, sunt convins că vom reuşi, fiindcă această majoritate este determinată să meargă mai departe cu guvernarea.

Ne aşteaptă decizii grele în anii care urmează, dar, în acelaşi timp, ne aşteaptă şi multe, multe decizii care, dincolo de greutatea lor, vor servi pe toţi cetăţenii. Şi garanţia ca să meargă această coaliţie mai departe, această majoritate, este să câştigăm alegerile prezidenţiale”, a spus Kelemen Hunor.

El a prezentat, în faţa CRU un raport politic, unde, de asemenea, a spus că singura variantă pentru ca actualul guvern să poată continua este ca Antonescu să câştige alegerile prezidenţiale.

„Garanţia că această majoritate va guverna şi că va pune ţara în ordine şi că va corecta greşelile coaliţiei guvernamentale din 2024 este să fie un preşedinte care are în spate majoritatea parlamentară. Orice altă variantă înseamnă că această coaliţie guvernamentală nu se va putea menţine pe picioare, pentru că preşedintele român nu are competenţe cum are, de exemplu, preşedintele Franţei sau preşedintele SUA. (...)

Dacă nu Crin Antonescu va câştiga alegerile, atunci perioada de viaţă a acestei coaliţii va fi foarte scurtă. Rămâne guvernul sau, după prezidenţiale, acest guvern pleacă. Aceasta este miza pentru noi la aceste prezidenţiale”, a declarat Kelemen Hunor în faţa membrilor CRU.