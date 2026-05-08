Bloomberg: Crizele politice acute nu sunt o raritate în Europa. Însă, în cazul României, problema pare cronică

Crizele politice acute nu sunt o raritate în Europa, dar în cazul României, problema pare cronică, scrie Bloomberg într-o analiză privind situația actuală din țara noastră.

Părea că România întoarce, în sfârșit, pagina după luni întregi de tensiuni politice. Un nou președinte învestise un nou guvern, condus de un nou premier, cu un mandat clar, să repare finanțele țării și să recâștige încrederea investitorilor.

În loc de stabilitate, însă, a izbucnit o nouă criză, care a speriat piețele financiare și pentru care nu există, deocamdată, o soluție clară. Pentru cei care urmăresc regiunea în ultima perioadă, situația poate părea deja familiară - imediat ce o țară face pași spre stabilitate, alta intră în direcția opusă.

Guvernul de la București s-a prăbușit săptămâna aceasta, după moțiunea inițiată de Partidul Social Democrat. Criza a pus presiune pe cursul valutar al României, în timp ce moenda națională s-a depreciat considerabil.

Crizele politice acute nu sunt o raritate în Europa. Însă în cazul României, problema pare una cronică. În ultimele trei decenii, durata medie a mandatului unui premier a fost de puțin peste un an.

Căderea guvernului condus de Ilie Bolojan vine la doar zece luni după ce acesta formase o alianță de patru partide, menită să țină la distanță extrema dreaptă, care fusese învinsă la limită în mai multe rânduri.

În cea mai recentă răsturnare de situație, social-democrații au reușit să dărâme Guvernu Bolojan cu ajutorul AUR, partid de extremă dreaptă despre care PSD spunea anterior că nu vor guverna împreună.

Nu este clar acum cine poate conduce țara și cine poate lua deciziile dificile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană, scrie Bloomberg. Social-democrații au sugerat deja că blocajul politic ar putea continua o vreme.

Acțiunile și obligațiunile românești au crescut în ultima perioadă, odată cu alte piețe emergente. Însă moneda națională ar putea fi un indicator mai bun al modului în care investitorii văd, de fapt, situația.

Crizele din regiune

În Ungaria, cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban au schimbat profund economia țării, transformând-o într-un uriaș sistem de patronaj, potrivit Bloomberg Businessweek. Acum, succesorul său, Peter Magyar, are misiunea de a demonta această moștenire, în timp ce urmează să fie învestit în funcție în acest weekend.

În Polonia, prăbușirea celei mai mari platforme de tranzacționare a activelor digitale provoacă probleme pentru președintele Karol Nawrocki.

Zondacrypto, companie înregistrată în Estonia, a anunțat luna trecută că se află în pragul colapsului, după ce a atras economii de 100 de milioane de dolari de la polonezi.

În Muntenegru, Uniunea Europeană lucrează la găsirea unei soluții pentru problema delicată a utilizării unilaterale a monedei euro de către această țară balcanică. Subiectul reprezintă un obstacol în calea planurilor Muntenegrului de aderare la blocul comunitar, a declarat ministrul finanțelor, Novica Vukovic, într-un interviu.

În Ucraina, președintele Volodimir Zelenski le cere aliaților occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete interceptoare, pentru ca țara să se pregătească pentru o nouă iarnă de bombardamente intense din partea Rusiei. Între timp, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse au urcat la cel mai ridicat nivel lunar din decembrie. Dronele ucrainene lovesc acum constant și ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.