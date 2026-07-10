Cătălin Predoiu: Proiectul-pilot Constanța a produs rezultate. Infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a spus vineri, la ședința operativă cu structurile MAI de evaluare a Programului Litoral 2026, că „proiectul-pilot Constanța a produs rezultate: infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut și prezența forțelor de ordine este mai vizibilă”. El a recunoscut că rămân în continuare probleme serioase, precum violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și drogurile, iar noile amenințări, inclusiv dronele, cer legislație, tehnologie și acțiune integrată, scrie Agerpres.

„Programul Litoral are și o puternică semnificație instituțională. (...) În urmă cu trei ani a început un proces de refacere - nu vreau să folosesc termenul de 'reformă', fiindcă este unul demonetizat. A început o refacere instituțională, o nouă abordare, dacă vreți, atât mentală, cât și morală, a actului profesional. A fost depășit un moment critic, tragic, care a scos în evidență anumite slăbiciuni, dar care a fost urmat de o mobilizare exemplară a structurilor MAI pentru a se perfecționa, a se reînnoi și a se adapta unor noi tipuri de provocări”, a spus Predoiu.

Potrivit ministrului, an de an, atât la reuniunile de analiză privind Programul Litoral, cât și la celelalte reuniuni de evaluare, cifrele, analiza tehnico-tactică, rapoartele, dar și reacția cetățenilor au demonstrat că s-a înregistrat un progresat față momentul tragediei din 2 Mai.

„Nu am rămas acolo încercând să ne scuturăm de responsabilități, căutând un țap ispășitor sau dând vina pe alte instituții (...). Am evaluat situația, am identificat problemele și am oferit un răspuns. Primul a fost Proiectul-pilot Constanța”, a explicat Predoiu.

La nivelul MAI a fost elaborat un concept, pus în aplicare, iar cifrele arată că a fost un lucru necesar, a menționat el.

„În ansamblu, infracționalitatea a scăzut în județul Constanța. Nu a scăzut întâmplător. A scăzut pentru că au fost colegi care au muncit și au pus în aplicare acest Proiect-pilot. Sigur, sunt și zone în care infracționalitatea a crescut, este adevărat. De exemplu, putem spune că infracționalitatea stradală a crescut cu 3%. În schimb, alte tipuri de infracțiuni, cele comise cu violență, de pildă, au scăzut”, a detaliat Predoiu.

Ministrul a adăugat că a crescut și violența domestică, cu aproximativ 15%, fiind vorba, din păcate, de un fenomen răspândit la nivelul întregii țări, nu doar în județul Constanța.

Se menține ridicat și numărul accidentelor de circulație, chiar dacă statisticile arată un număr mai mic de victime - există o creștere de aproximativ 45% a accidentelor, ceea ce indică o problemă serioasă atât în ceea ce privește gradul de conformare, civilitatea și respectarea regulilor de circulație, cât și în ceea ce privește infrastructura rutieră.

„În schimb, este foarte îmbucurător faptul că a scăzut infracționalitatea în mediul școlar, un domeniu căruia i-am acordat o atenție deosebită. Nu doar în Constanța, ci și la nivel național, am dezvoltat un program dedicat siguranței în mediul școlar, iar rezultatele încep să se vadă”, a afirmat ministrul de Interne.

Predoiu a arătat că există și provocări complet noi și că nimeni nu și-ar fi imaginat, în urmă cu câțiva ani, că în Europa va trebui elaborată o legislație specială privind protecția împotriva dronelor sau că va fi nevoie de structuri dedicate, capabile să gestioneze o amenințare aflată la granița dintre securitatea civilă și apărarea militară.

„Am dispus, prin ordin, un plan de creștere a capacității operaționale a Pazei de Coastă din cadrul Poliției de Frontieră, dar și a tuturor structurilor implicate, astfel încât să putem răspunde mai eficient acestui tip de provocare. Lucrurile nu sunt încă pe deplin clarificate în ceea ce privește natura și evoluția acestui tip de amenințare. Există numeroase instituții care au responsabilități în acest domeniu și toate trebuie să facă același lucru: să își adapteze capacitățile”, a precizat el.

Potrivit ministrului, în programul SAFE este prevăzută dotarea ministerului cu drone destinate supravegherii, monitorizării, recunoașterii, detecției și informării operative, astfel încât să fie consolidată atât siguranța publică, cât și contribuția MAI la arhitectura națională de securitate