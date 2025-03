Crin Antonescu este presat să se retragă și să-l lase pe Ilie Bolojan să candideze. Valeriu Stoica: ”Ar fi un gest de patriotism”

Crin Antonescu, în sediul PNL unde sunt expuse tablourile foștilor președinți ai partidului. Foto: Agerpres

Pe măsură ce se apropie 15 martie - termenul limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile prezidențiale - crește presiunea pusă pe Crin Antonescu pentru a se retrage din campanie și de a-l lăsa pe Ilie Bolojan să candideze în locul său. Presiunile sunt acum publice și din interiorul PNL. Valeriu Stoica, unul dintre ideologii partidului, a declarat, miercuri, că Antonescu ar trebui să facă ”un gest de patriotism” și să se retragă în favoarea lui Ilie Bolojan.

Stoica a spus, într-o emisiune televizată, că singura soluție pentru ”situația gravă” în care este România e ”un gest de generozitate și patriotism din partea lui Crin Antonescu”. El a spus că Antonescu ”e în pierdere de viteză” și că soluția ar fi ca el să nu candideze, astfel încă Ilie Bolojan să intre în cursă.

”Dacă Crin Antonescu își va depune candidatura, jocul va fi închis, pentru că Ilie Bolojan nu va candida împotriva lui Crin Antonescu”, a spus Valeriu Stoica.

Acesta susține că nu toți membrii PSD și nici cei ai PNL nu îl vor vota pe Crinj Antonescu: ”Victor Ponta va micșora suportul electoral al PSD pentru Crin. Și nu sunt sigur că alegătorii PNL vor merge toți către Crin, unii vor merge spre Nicușor Dan”.

”Mizez pe judecata și patriotismul lui Crin Antonescu”, a mai spus Valeriu Stoica.

”PNL ar strânge semnăturile pentru Bolojan în două zile” dacă acesta s-ar înscrie în cursă, a mai spus fostul președinte al PNL.

Ilie Bolojan a fost întrebat, la conferința de presă susținută săptămâna trecută, la Palatul Cotroceni, dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, și a dat un răspuns eliptic, dar precizând că ”și-a dat cuvântul” și că este ”un om de onoare”, adică nu va anunța o candidatură dacă Antonescu nu se retrage singur. Însă, în culisele politice se vorbește de câteva săptămâni de dorința lui Bolojan de a candida la prezidențiale, mai ales că deja USR a anunțat și oficial că dacă el ar decide să candideze, Elena Lasconi s-ar retrage din cursă și l-ar susține pe actualul președinte interimar.

Crin Antonescu a declarat marți seara că indiferent de cine va candida, chiar și dacă Ilie Bolojan s-ar înscrie în competiție, el nu se va retrage din campania pentru alegerile din luna mai.

Joi are loc o întâlnire între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, pentru a discuta despre oferta avansată de prim-ministru către USR, și anume ca acest partid să îl susțină pe Crin Antonescu și, în schimb, să fie cooptat la guvernare alături de PNL, PSD și UDMR după alegeri.

„Totul se negociabil. Eu l-aş susţine pe domnul Bolojan aşa cum l-am susţinut şi ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Şi rămâne de văzut. Nu ştiu, eu aş vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a afirmat Elena Lasconi.

Aceasta a precizat că a vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu duminică şi va avea o întâlnire informală cu el joi.

„Nu am aşteptat şi nu aştept de la Marcel Ciolacu absolut nimic, nici măcar un mărţişor, nu am aşteptat telefonul lui, nu îmi plac chestiile astea (…); dacă nu te uiţi la televizor, nu ştii că cineva te caută, deşi toată lumea are numărul meu de telefon. Dar am vorbit cu el ieri şi am stabilit că o să ne întâlnim joi, să discutăm. Nu mi-a spus exact ce să discutăm, dar mie mi-este foarte clar că dacă el îşi doreşte binele României, acum nu ştiu să vă spun dacă îşi doreşte sau nu, pentru că ştie că e pe ultima sută de metri, că va fi în cărţi la PSD doar două luni, după prezidenţiale, oricum, noi avem de gând, USR-ul, să facem moţiune de cenzură şi să dăm jos acest guvern. Nu ştiu exact ce vrea să discute cu mine, dacă îşi doreşte binele României, ar trebui să se gândească, poate, să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, că ar fi o opţiune şi asta”, a spus Lasconi.