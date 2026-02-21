Dominic Fritz: Eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor Guvernului. PSD a făcut un joc foarte interesant

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Facebook/Dominic Fritz

Preşedintele USR, Dominic Fritz, s-a declarat nemulţumit de profunzimea și de viteza cu care implementează reformele promise de Guvern.

Într-un interviu difuzat sâmbătă la Antena 3 CNN, Fritz s-a mai declarat "îngrijorat" de declaraţiile celor care susţin că "este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente".

”Trebuie în continuare să privim realitatea în ochi şi realitatea este că ne îndatorăm şi o prea mare notă de plată pentru consumul nostru de astăzi este plătită de următoarea generaţie. Deci, obiectivul este de a reduce deficitul şi soluţia rapidă de a creşte taxele s-au epuizat.

Acum, singura soluţie responsabilă este de a scădea cheltuielile. Şi, tocmai de aceea, pe mine mă îngrijorează anumite luări de poziţii unde ne prefacem că ar fi ceva normal faptul că ne împrumutăm pentru a plăti cheltuieli curente.

Nu este ceva normal şi, tocmai de aceea, eu mă aştept că această coaliţie să-şi asume în continuare o reducere a deficitului. Vă spun foarte clar, eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem.

Şi aici USR va rămâne şi în continuare o voce care spune că nu e momentul să ne odihnim, nu e momentul să ne oprim în voinţa de a schimba această ţară", a spus Fritz.

Dominic Fritz: PSD a făcut un joc foarte interesant cu reforma admimistrației

Întrebat cine sunt cei care reduc viteza reformelor, liderul USR a indicat reprezentanţii PSD.

"Nu le dau note colegilor mei din coaliţie, dar este evident că, de exemplu, PSD a jucat un joc foarte interesant, ca să mă exprim diplomatic, în ultimele luni. Spre exemplu, reforma administraţiei locale, adică reducerea de cheltuieli de personal în primării.

Au spus: 'staţi un pic, nu putem să o facem până când nu facem şi o reducere de cheltuieli în administraţia centrală'. Acum, după ce am ajuns la administraţia centrală, au spus: 'staţi, staţi, că nu acolo, nu acolo, nu acolo!

Deci a fost, din punctul meu de vedere, un joc care ar fi putut să fie mai constructiv, dar important este că acum am găsit, cât de cât, un consens.

Dominic Fritz: Vor mai fi tensiuni la adoptarea bugetului

Chiar și acolo unde vor exista excepţii, sunt excepţii care pot fi înţelese pe partea de sănătate, pe partea de cultură, de exemplu, în educaţie, unde deja s-au făcut anumite reforme", a explicat Fritz.

Liderul USR a mai anticipat că, în bugetul de stat pentru acest an sunt "decizii dure de luat", inclusiv cu privire la modul în care se vor face investiţiile.

"Deci, în continuare, aceste tensiuni vor exista şi, de aceea, nu mă aştept să fie uşor să negociem acest buget.

Acum, fiecare încearcă să tragă plapuma mai către el, doar că plapuma e limitată", a conchis el.