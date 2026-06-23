După ce l-a păcălit pe Veștea că îl votează, Victor Ponta cere să fie premier și îi cere lui Nicușor Dan să decidă

Victor Ponta. sursa foto: Inquam Photos /Pană Tudor

După ce Victor Ponta i-a promis lui Adrian Veștea că îl votează pentru ca apoi să lipsească luni seara de la votul din plenul Parlamentului, acesta anunță marți, înainte de consultările cu Nicușor Dan, că vrea sa fie prim-ministru. Gruparea „Uniți pentru România” a emis un comunicat în care susține că la discuțiile de la Cotroceni îl va propune pe Ponta în funcția de prim-ministru. Fostul premier a răspuns rapid pe Facebook că, „dacă i se va cere”, nu va refuza.

Grupul parlamentar Uniți pentru România a anunțat, marți, că îl va propune oficial pe Victor Ponta la consultările de la Cotroceni, programate la ora 17:00, pentru funcția de prim-ministru.

„Data trecută, în fața domnului Președinte, am declarat că Uniți pentru România va susține propunerile formulate de Cotroceni pentru deblocarea situației. Am confirmat cuvântul dat și demonstrăm consecvența poziției noastre: punem România pe primul loc, mai presus de orice calcul politic”, a declarat Răzvan Mirel Chiriță, liderul grupului parlamentar.

În comunicat, formațiunea își justifică propunerea prin experiența lui Ponta și prin scorul obținut la ultimele alegeri.

„Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experiență vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forțe politice diferite și cunoaște în profunzime mecanismele administrației publice și dosarele europene”, se arată în document.

Grupul precizează că nu are „orgolii", invitând și alte partide să vină cu propuneri.

„Nu avem orgolii de grup, ci propunem o soluție concretă și responsabilă. Suntem deschiși dialogului și invităm toate formațiunile politice să propună un candidat mai bun care să îndeplinească criteriile de experiență, competență și capacitate de unire. Prioritatea noastră este formarea rapidă a unui Guvern stabil care să acționeze pentru români”, a adăugat Chiriță.

Răspunsul lui Ponta: „Decizia aparține Președintelui”

La scurt timp după apariția comunicatului, Victor Ponta a reacționat pe Facebook, transmițând că este „onorat” și că nu va refuza o eventuală responsabilitate.

„Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul «Uniți pentru România»! Sunt convins că propunerea lor a fost făcută cu cele mai bune intenții, pentru a oferi o soluție serioasă crizei politice și nevoilor românilor. Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României! Decizia aparține Președintelui României!”, a scris Ponta.

Cum s-a ajuns aici

Propunerea vine în plină criză politică, după ce a doua tentativă a președintelui Nicușor Dan de a instala un guvern a eșuat.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a fost a doua propunere de premier făcută de șeful statului. Numirea l-a aruncat însă într-un conflict deschis cu propriul partid: PNL hotărâse că nu mai vrea să guverneze alături de PSD, dar Veștea a continuat negocierile tocmai pentru un guvern format din PSD și aripa liberală dispusă să meargă la guvernare – o formulă pe care conducerea liberală o considera, în realitate, „un guvern condus de PSD”.

În încercarea de a strânge cele 233 de voturi necesare învestirii, Veștea a discutat în zilele premergătoare votului cu grupurile mai mici din Parlament – printre care chiar formațiunea „Uniți pentru România” a lui Victor Ponta, POT și neafiliații – și a purtat negocieri cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Lovitura decisivă a venit însă de la UDMR, care a anunțat că nu îl susține, făcând astfel practic imposibilă strângerea unei majorități.

Fără voturile Uniunii – și cu PNL care îl declarase deja „în afara partidului” – guvernul Veștea nu a trecut de Parlament.