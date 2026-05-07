Fostul șef al Gărzii de Mediu o acuză pe Diana Buzoianu că nu a oprit arderile ilegale: „Cum sa biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, îi cere ministrului Mediului Diana Buzoianu să facă „o ultimă vizită de lucru” în Sintești, unde, potrivit acestuia, copiii sunt „forțați să stea de mai multe ori pe zi lângă focurile de cabluri”: „Să-i priviți în ochi la fel cum priviți pisica din postări dumneavoastră”. Acesta o acuză pe Diana Buzoianu că nu a reușit să oprească arderile ilegale de deșeuri din zona Sintești, localitate aflată la sud de București.

Berceanu, fost politician REPER, spune că sute de mii de oameni din sudul Capitalei respiră aer poluat de incendiile provocate de arderea cablurilor și a altor deșeuri. Fostul șef al Gărzii de Mediu îi cere ministrului să meargă personal în zonă pentru a vedea realitatea „dincolo de cifrele” prezentate de Garda de Mediu.

„Vă rog, în numele a jumătate de milion de bucureșteni care locuiesc în sudul Capitalei, să faceți o ultimă vizită de lucru în Sintești și să vedeți ce se ascunde în spatele satului și în spatele cifrelor cu care se laudă Garda Naţională de Mediu”, a scris fostul șef al instituției.

Acesta spune că minorii sunt obligați să păzească locurile unde sunt arse cabluri și inhalează zilnic fum toxic: „Acei copii fortați să stea de mai multe ori pe zi lângă focurile de cabluri nu au nicio vină ca să fie condamnați la moarte. Un adult ar rămâne în pat bolnav trei zile după 30 de minute de inhalat fumul extrem de toxic de cabluri”.

„Poate veți simți de ce zecile de copii din Sintești și miile de copii din țară, afumați de focurile de deșeuri și fără apă curentă nu vor fi primiți niciodată într-o școală și au soarta unor refugiați de război chiar dacă sunt la 15 km de Guvernul României”, i-a transmis Berceanu Dianei Buzoianu, cerându-i să meargă în teren pentru a vedea situația.

Berceanu îi reproșează ministrului Mediului că nu a reușit să oprească rețelele implicate în arderile ilegale de deșeuri și spune că problema persistă, în ciuda controalelor și a schimbărilor legislative din ultimii ani.

„Reforma începe din interior, din interiorul fiecăruia! E valabil și la Ministerul Mediului. Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”, a scris fostul șef al Gărzii de Mediu.

Acesta susține că, în perioada în care conducea Garda de Mediu, echipele instituției mergeau frecvent în Sintești pentru a opri incendiile provocate de arderea deșeurilor.

„10 milioane de like-uri pe Facebook, Insta și TikTok valorează mai puțin decât o zi salvată din viața unui copil, oriunde ar fi el”, a adăugat acesta, reproșându-i ministrului Mediului că imaginea publică ar trebui să conteze mai puțin decât intervențiile concrete pentru protejarea copiilor expuși poluării.