George Simion: Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide

George Simion, preşedintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi, la Târgu-Jiu, că partidul pe care îl conduce ar intra la guvernare pentru români, refuzând să nominalizeze partide, potrivit Agerpres. "În mod normal, Nicușor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier, pentru că el a cauzat această criză politică", a mai precizat liderul Alianţei pentru Unirea Românilor în timpul declaraţiilor.

Întrebat dacă ar intra la guvernare cu PSD, Simion a spus: "Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier nominalizat de AUR, o să vedem dacă suntem invitați, conform cadrului constituțional, de Nicușor Dan, să prezentăm ceea ce ne dorim noi. Dacă Nicușor Dan nu vrea, prezentăm românilor".

Liderul AUR a precizat că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze, săptămâna viitoare, "un premier în urma invitării tuturor partidelor, așa cum îi cere Constituția".

"Dacă voi fi invitat, cum este normal, conform Constituției, ca președinte de partid, o să merg la Cotroceni cu Petrișor Peiu (...) și cu prim-vicepreședintele Dan Dungaciu. (...).

Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru și le-am spus care sunt condițiile noastre pentru a intra la guvernare, am spus încă de marți, în momentul în care cu majoritate covârșitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut Guvernul Bolojan, în mod normal un premier, un om decent și-ar fi dat demisia, așa au făcut toți premierii până acum care au fost demiși prin moțiune de cenzură, Bolojan se agață de post, în mod normal Nicușor Dan respecta Constituția și eram chemați în ordinea voturilor primite, (...) ne chemau la Cotroceni, nu la niște invenții care nu există în Constituție, discuții informale. Așteptăm să fim invitați ca al doilea partid al țării, primul în preferințele românilor, la Cotroceni", a mai spus el.

Întrebat dacă AUR va declanșa procedura de suspendare a președintelui dacă până săptămâna viitoare nu va fi chemat la consultări constituționale pentru desemnarea premierului, Simion a răspuns: "Eu nu-mi doresc nimic pentru mine, îmi doresc respectarea Constituției, sunt aceiași oameni care au anulat alegerile.

În mod normal, lăsând consultarea și cu al doilea partid ca rezultat al alegerilor din decembrie 2024, în mod normal, Nicușor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier, pentru că el a cauzat această criză politică. Respectarea votului poporului, președinte Călin Georgescu".

George Simion a participat joi, la Târgu-Jiu, la evenimentul 'Stop distrugerii energeticii din România' și la conferința 'România între Brâncuși și Eliade'.