Ilie Bolojan nu crede că creșterea TVA a stricat relația cu președintele Nicușor Dan

Ilie Bolojan a declarat miercuri la Observator, cu Alessandra Stoicescu, că creșterea TVA era atributul Guvernului, prin urmare, această măsură nu a dus la stricarea relației premierului cu președintele Nicușor Dan.

“Creșterea de TVA era o măsură inevitabilă, pentru că toate discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii legate de consolidarea veniturilor bugetare s-au bazat și pe creșterea de TVA”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă creșterea TVA-ului a dus la stricarea relației cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a răspuns:

“Nu cred că a stricat asta. Mi-am asumat ca premier această răspundere, pentru că zona de decizii economice este în competența Guvernului. În această perioadă nu am făcut ceea ce dă bine, am făcut ceea ce trebuie.

De aia nu s-au înghesuit oamenii. Acum la demolare, când nota de plată a ajuns la clientela politică, la baronii locali, la cei care erau obișnuiți să fie teleportați de partide pe funcțiile de conducere, iar partidele noastre care au fost la guvernare au o răspudnere pentru asta, inclusiv PNL. Deci bolile acestea care s-au creat în ultimii ani dacă nu le îndreptăm e doar o problemă de timp până când oamenii votând împotrivă așa cum s-a întâmplat în 2024 și 2025 vor genera un val anti-politic masiv.

Eu am încercat să țin cont de supărările românilor, să corectez nedreptăți. După foarte mulți ani am reușit să corectăm pensiile magistraților și nu a fost un lucru foarte ușor, dar în continuare trebuie corectate și alte nedreptăți”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan după moţiunea de cenzură, Ilie Bolojan: "Nu am discutat în aceste zile. Vor fi consultări la Cotroceni".