Klaus Iohannis și soția sa nu și-au plătit impozitele. Primăria Sibiu le-a trimis somație pentru datoriile restante

Fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, alături de soţia sa, Carmen. Sursa foto: Agerpres

Primăria Municipiului Sibiu a emis două somații de plată pe numele soților Klaus și Carmen Iohannis pentru plata datoriilor. Somațiile au fost trimise anul trecut, potrivit site-ului Primăriei Sibiu. Prima somație este pe numele soției fostului președinte, iar cea de a doua, pe numele celor doi soți.

Suma pentru care au fost emise somațiile, precum și tipul de datorie nu pot fi făcute publice, pentru că reprezintă secret fiscal, însă acestea se emit atunci când o persoană care are domiciliul pe raza localității sau deține proprietăți acolo înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

Fostul președinte al României și soția sa dețin împreună șase case în Sibiu.

Statul Român îi cere lui Klaus Iohannis despăgubiri

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se menţionează într-un comunicat emis anterior de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit sursei citate, având în vedere că pârâţii, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au precizat reprezentanţii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 - ce a aparţinut familiei Iohannis - ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.